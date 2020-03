Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, è il momento giusto e per fare nuove amicizie. Nel lavoro seguite il vostro intuito e riuscirete a risolvere i vostri problemi senza sbagliare. L’amore? In arrivo una situazione intrigante, da coltivare, ma tenetevi alla larga da situazioni complicate.

Toro

Amici del Toro, per le questioni di cuore avrete successo e molte persone si dimostreranno interessate a voi. Se siete single è il momento di osare. Periodo produttivo nel lavoro, dove i sacrifici fatti in passato porteranno a buoni risultati. Un consiglio da Branko: siate più partecipi in quello che fate.

Gemelli

Abbandonate la vostra timidezza e lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro, non abbiate timore ad affidarvi a un collega di vecchia data in caso di dubbi. Non è escluso che dal passato si siano ripresentate vecchie fiamme.

Cancro

Cari Cancro, la posizione di Venere vi porta a discutere con il vostro compagno. Sul lavoro sarà una settimana alquanto faticosa, non rifiutate possibili accordi. Un invito a riflettere prima di prendere decisioni, Mercurio vi sostiene.

Leone

Amici del Leone, non lasciatevi condizionare dall’oggi, perseguite ciò in cui credete con fermezza. Venere regala al vostro rapporto di coppia stabilità e forza. Nel lavoro forse è arrivato il momento di guardarvi un po’ intorno.

Vergine

Ci sarà la Luna opposta vi darà qualche problema, ma riuscirete a rilassarvi con una persona davvero speciale. Sul fronte professionale c’è qualche intoppo, ma nulla di grave. Grandi fortune in arrivo per voi.

Bilancia

Cari Bilancia, non temete: le questioni amorose si appianeranno e vi regaleranno gioia e serenità. Ingegno e senso pratico non vi mancano e possono tornarvi utili per risolvere alcuni disservizi con tempestività.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Una discussione con un parente può essere l’occasione per dei chiarimenti e una riappacificazione. Dormite un po’ di più per essere più rilassati e distesi, farà bene alle vostre occhiaie! La fortuna bacia i nati a novembre, con gli altri è un po’ meno generosa.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 29 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 29 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 29 marzo 2020

Cari Sagittario, la vostra settimana è stata pesante e a risentirne è anche la vita di coppia. Sul lavoro siate determinati per superare un momento difficile, non perdete la fiducia in voi stessi. Curate anche i piccoli particolari e i dettagli.

Capricorno

Amici del Capricorno, il vostro partner è insofferente: smettetela di identificare il sentimento col possesso o vi volterà le spalle. Presto avrete la possibilità di esprimere al meglio tutte le vostre potenzialità sul lavoro. Perché non presentare nuove idee e nuove progetti?

Acquario

Venere si dimostra decisamente positiva per le unioni più recenti. Non abbiate fretta per superare eventuali imprevisti sul lavoro. Per stare bene non fatevi mancare serenità, attività fisica e le necessarie ore di sonno notturno.

Pesci

Dalla vostra parte c’è Marte, che nel fine settimana vi regalerà momenti felici. Non pretendete di modellare il vostro partner, dovete imparare ad accettare anche qualche suo difetto. Se siete single non farete fatica a trovare pretendenti.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO