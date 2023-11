Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 novembre 2023? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete,

La settimana inizia con grande sprint: venerdì 24 c’è la Luna nel vostro cielo e Marte raggiunge Sole e Mercurio nell’amico Sagittario. Le stelle sono davvero buone, in particolare il cielo mette in primo piano i rapporti con l’estero. Avete forse in programma un viaggio a fine anno? Fateci un pensierino. Che si tratti di piacere, di studio oppure di affari, le occasioni migliori arrivano da luoghi e mercati lontani, dovete sfruttare questa settimana per fare passi avanti. L’amore? Venere ancora vi sfida, ma siamo sicuri che vi piace.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo autunnale si apre e fa spazio a un panorama astrale molto più gentile, perché anche l’ultimo pianeta che vi disturbava, l’aggressivo Marte, non è più nemico; la salute migliora. Il 27 la Luna piena fa luce su una questione che tocca i vostri soldi, gli investimenti.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo di fine novembre mette in risalto la vostra natura duplice, volete e non volete, fate un passo e poi subito cambiate direzione, è il vostro corpo a essere irrequieto più ancora della vostra mente. Colpa di Marte. Il 27 nasce la vostra Luna piena, potrebbe esserci una svolta per il vostro cuore.

Cancro

Cari Cancro, se siete a caccia di uno sbocco professionale, raddoppiate gli sforzi, è un momento promettente, soprattutto per i giovani del segno; se avete già un impiego, invece, potete farvi notare e ottenere riconoscimenti e passi avanti, ora dovreste osare almeno un po’.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 novembre 2023), la Luna in Ariete vi porta un magnifico regalo, Marte pianeta dell’eros raggiunge Sole e Mercurio nel vostro cielo d’amore, con Venere sempre in un punto gentile del vostro oroscopo. Sono stelle che mettono il vostro cuore su un trono dorato. Il 27 la Luna piena porta un nuovo incontro emozionante.

Vergine

Cari Vergine, ci sono difficoltà pratiche, contrasti, ma siete voi a vedere tutto nero, magari per il Plenilunio del 27, che affatica, certo, ma che però lancia anche una sfida professionale che siete in grado di vincere, se fate appello a tutte le vostre belle qualità.

Bilancia

Cari Bilancia, la bellissima Venere è sempre nel vostro cielo. E il cielo vi porta altri regali. Si tratta di Marte che raggiunge il Sole e Mercurio in un punto favorevole dell’oroscopo; vi fa sentire apprezzati e stimati dalle persone intorno a voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso di queste ore vi tocca salutare pure Marte, che raggiunge Sole e Mercurio nel vostro campo pratico. Il 27 il Plenilunio aiuta a far luce su una questione che tocca il patrimonio familiare, un’eredità indivisa.

Sagittario

Cari Sagittario, è il momento di brindare. Ritrovate la vostra verve, il vostro folle e contagioso entusiasmo. Sono sempre probabili nuovi incontri propiziati da questa Venere così bella ed elegante, che garantisce pure un buon periodo per la vostra relazione ufficiale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle si rifugiano nell’ombra alle vostre spalle, ora pure Marte diventa silenzioso, ma voi non esagerate con i sospetti, c’è chi vi tiene d’occhio, e non tutti hanno brutte intenzioni. Abbiate fiducia!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 novembre 2023), se siete o vi sentite soli, arrivano per voi nuovi incontri d’amore e d’amicizia, nuovi contatti di lavoro con persone con cui nasce subito un’intesa e l’entusiasmo di costruire insieme qualcosa di buono, è un panorama molto da Acquario, finalmente.

Pesci

Cari Pesci, a breveissimo nascerà la Luna piena in Gemelli, nel vostro mare si formerà un tifone tropicale, parenti, amici e nemici sono avvisati, se sono fragili meglio girare al largo: voi sapete essere il massimo dell’empatia e dell’altruismo, ma quando vi arrabbiate davvero sono guai…