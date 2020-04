Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, per voi è in arrivo un cambiamento di atteggiamento. Il vostro interlocutore, che finora ha contato su di voi, percepirà un nuovo equilibrio nei rapporti, anche solo con uno sguardo o un tono della voce diverso. “Se non divori sei divorato”, è la citazione che fa al caso vostro. La parola chiave della settimana, secondo l’oroscopo di Branko, è autorevolezza.

Toro

Per voi, amici del Toro, arriva una svolta, a causa di Mercurio che arriva nel vostro segno inseguito da Urano. Questo tenta di convincerlo a farvi cambiare idea. Ma voi non temete le novità, tanto sapete già tutto.

Gemelli

Cari Gemelli, siate coraggiosi come la fotografa Margaret Bourke-White, del vostro segno, che scattava dall’alto appollaiata sul Chrysler Building di New York e fu la prima a entrare al campo di Buchenwald appena liberato. L’audacia vi occorre per recuperare l’altra faccia della vostra identità, quella buia, e unirla a quella luminosa.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a interrogarvi su cosa significhi davvero amare. Vuol dire lenire le sue ferite o forse accettare tutte le sue paure inafferrabili? La risposta la danno le stelle, che vi avvertono: non ci sono nemici all’orizzonte, solo una nuova volontà che sorge.

Leone

A breve i transiti in Acquario inizieranno ad andare oltre le apparenze, e far scoprire la vostra vera essenza. Soprattutto per far capire se siete davvero duri come vorreste far credere o se avete un’anima sofferta. Il primo quarto di Luna nel vostro segno vi farà ripartire con grinta.

Vergine

Cari Vergine, arriva Mercurio in Toro e vi porta sorriso e ottimismo. Chiudete la porta che conduce verso pensieri ostinatamente critici sugli altri e su voi stessi e godetevi la bellezza che viene dagli occhi che ridono. Branko nel suo oroscopo di oggi ha un consiglio per voi: rilassatevi.

Bilancia

Amici della Bilancia, Branko cita La Moustache, il libro di Emmanuel Carrère, per annunciarvi che è in arrivo un riconoscimento: tornerete in possesso di tutti i pezzi del vostro Io. Insieme, arriverà anche un nuovo desiderio. Abbiate fiducia.

Scorpione

Per voi amici dello Scorpione è un momentaccio, dovuto all’insofferenza domestica. Cercate di razionalizzare questo periodo, pieno di contraddizioni, in cui state vivendo una lotta intestina con voi stessi. La parola chiave della settimana è “equilibrio”.

Sagittario

Cari Sagittario, il primo quarto di Luna in Leone vi porta a ridisegnare una primavera che vi restituirà il benessere. Mercurio in Toro mette a fuoco un progetto lavorativo e familiare perfetto. Cercate di mantenere la calma.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopi di Branko oggi siete all’altezza della situazione, senza turbamenti né esitazioni. Agirete sulla base della fiducia, per trovare un senso di libertà senza perdersi in inutili convenevoli.

Acquario

Amici dell’Acquario, Saturno che vi ingabbia e voi non vedere l’ora di sfuggirgli. Ora anche Mercurio incalza sull’insofferenza, facendovi sentire estranei a voi stessi. Venere protegge una relazione solida, affidabile. Abbiate pazienza.

Pesci

Per voi, cari Pesci, è il momento della stabilità. Per rompere la noia, sfoderate battibecchi sentimentali che in realtà sono solo inezie. La fine del mese porterà a notizie positive, avete tutti i motivi per sorridere.

