Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa domenica, con Sole e Luna favorevoli, trascorrerete una giornata soddisfacente. Da questo momento in poi riuscirete a recuperare la vostra serenità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, negli ultimi giorni avete avuto delle spese inattese che vi hanno innervosito, cercate di mantenere la calma e controllare la vostra situazione finanziaria, cercando di evitare di scaricare le vostre ansie sugli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo Mercurio è ancora a vostro favore, e avrete una buona giornata. Potrebbero arrivare anche delle interessanti novità.

Cancro



Cari Cancro, in questa giornata inizierete a rendervi conto che la situazione sta migliorando. State superando un periodo complicato, ora ci sarà uno splendido Sole che riuscirà a ridarvi fiducia in voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 ottobre 2021), con l’aiuto di Venere e Luna trascorrerete una domenica intrigante. Nell’arco della giornata potreste avere un interessante e improvviso incontro sentimentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine, la Luna vi farà sentire nervosi e insofferenti, questo potrebbe causare qualche divergenza in famiglia. Le stelle suggeriscono di approfittare del giorno festivo per rilassare mente e corpo

Bilancia

Cari Bilancia, giornata interessante. Approfittate di queste stelle positive per riflettere su un nuovo percorso lavorativo da intraprendere. Mercurio è nel segno e tutto ciò che riuscirete a fare in questo periodo andrà a buon fine.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata sarà abbastanza intrigante e passionale sotto l’aspetto sentimentale. Potrebbe essere una prova di ciò che accadrà nel mese di novembre quando Venere raggiungerà la posizione più favorevole al segno.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in opposizione può creare tensioni e difficoltà in amore o sul lavoro. Sentirete il bisogno di confrontarvi per fare chiarezza su alcune questioni rimaste in sospeso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovreste approfittare dell’opportunità di fare un viaggio di lavoro, magari potreste iniziare a fare qualcosa di veramente interessante!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 ottobre 2021), giornata importante sotto l’aspetto sentimentale. Se avete avuto qualche divergenza con il partner nell’ultime ore, riuscirete a riconciliarvi senza alcuna difficoltà.

Pesci

Cari Pesci, il Sole è dalla vostra parte, ma potreste avere, ugualmente, qualche piccolo contrasto chiarificatore in amore, non ci saranno problemi, l’importante sarà fare attenzione alle parole.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA