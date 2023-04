Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, il mese di marzo si è chiuso con il botto. Molti di voi ora dovranno tenere a bada il nervosismo nei rapporti familiari: attenti alle avvisaglie sulla salute e alla stanchezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potete contare sulle stelle per quanto riguarda le relazioni d’amicizia ma anche i rapporti di lavoro. Attenzione a non esagerare con l’attività fisica. Lasciatevi andare con amici e famiglia quando sentite di aver bisogno di un sostegno.

Gemelli

Cari Gemelli, in arrivo segnali di grandi successi. In amore per chi desidera un rapporto più profondo e impegnato ma anche per quelli che desiderano solo che la passione li travolga. L’occasione può nascere da un momento di svago, un fine settimana romantico o una serata divertente.

Cancro



Cari Cancro, novità importanti all’orizzonte. In arrivo potrebbe esserci una promozione, un guadagno o comunque un successo professionale. Energia e forza alle stelle con Saturno e Marte di nuovo dalla vostra parte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 aprile 2023), attenzione ai rapporti. Non solo quelli professionali ma anche familiari. Per chi si sente stretto nella propria vita comunque meglio non prendere decisioni affrettate.

Vergine

Cari Vergine, potete ritrovare l’accordo smarrito con il partner dopo qualche litigio di troppo. Parola d’ordine fare pace con chi vi vuole bene e che forse non ha ricevuto le attenzioni che merita.

Bilancia

Cari Bilancia, giorni intensi e stimolanti. A tutte le età e per ogni tipo d’interesse avrete quello che desiderate. Che si tratti dello studio o del lavoro ma anche di una passione che vi porterà lontano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le cose iniziano a girare per il verso giusto. Quello che fino a poco tempo fa sembrava fuori portata, in amore e non solo, adesso potrebbe essere lì che vi attende.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la settimana che si chiude oggi siete stati circondati dall’affetto della famiglia e dei parenti. Nonostante qualche piccolo nervosismo puntate tutto sui primi di aprile per dare una svolta primaverile alla vostra vita.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ottime notizie in arrivo per quanto riguarda il settore delle finanze. Qualche contraccolpo nei rapporti di coppia tormentati da pensieri non sempre positivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 aprile 2023), strada spianata verso il successo per voi. Nulla è regalato però. Attenzione a qualche malanno di stagione.

Pesci

Cari Pesci, niente di meglio che festeggiare la primavera nel segno dell’amore. Durante la giornata di oggi, 2 aprile, potreste incontrare la persona giusta…