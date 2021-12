Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, non andrai d’accordo con qualcuno che non rispetti troppo che ti dà ordini, probabilmente al lavoro, perché pensi che sia così ingiusto. Hai ragione, ma non attraversarlo mentalmente e lasciare che ti metta di cattivo umore non è affatto salutare, intendiamoci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, inizi ad andare d’accordo molto meglio con una persona che ti dava fastidio o che aveva avuto un problema, magari un vicino o qualcuno vicino a te che capisce le cose in un modo molto diverso da te. Sai come migliorare le relazioni e lo dimostri ora.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi genererai una corrente positiva con qualcuno che ha bisogno di supporto di qualsiasi tipo. Se si tratta di qualcosa legato al lavoro, non ti dispiacerà mostrare la tua generosità e aiutare il più possibile se vedi che devi dare una mano. Questo è molto confortante.

Cancro



Cari Cancro, fai attenzione a lasciarti trasportare da un certo narcisismo e pensare che solo tu meriti tutto, poiché è un errore che contribuisce solo a tirare fuori la parte peggiore di te. Oggi dovresti prestare attenzione ad eliminare ogni tua tendenza all’egoismo. È importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 dicembre 2021), è molto probabile che qualcuno vicino a te tenti di cambiare la tua opinione o i tuoi desideri sui piani per questi giorni e che tu abbia già notato cosa ne pensi. C’è il rischio di discussioni su questo argomento.

Vergine

Cari Vergine, dare maggiori responsabilità negli affari domestici a coloro che condividono con te lo spazio della casa, è un’opzione che devi mettere al lavoro ora perché è il modo in cui i compiti non ti sopraffanno in questi giorni. Farà bene alla tua tranquillità.

Bilancia

Cari Bilancia, gli eventi del passato avranno ripercussioni nel presente. Cerca di non preoccuparti oggi perché questo complicherà la tua giornata. Amore: un incontro con qualcuno del passato farà emergere il tuo lato romantico. Vedrai quella persona con occhi diversi. Ricchezza: le tue attività economiche sono sulla buona strada e ti permetteranno di godere di una situazione più confortevole

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche se vai sempre d’accordo con le persone, potresti avere un confronto con un amico o un conoscente. Sarai facilmente irritato. Amore: In nome della libertà puoi commettere il grande errore di alienare chi ti ama. Tutti commettiamo errori, accettalo.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi otterrai risultati facili in alcune aree, ma ostacoli e ritardi in altre. Calmati, andrà tutto bene. Amore: un invito ti farà mettere da parte un altro piano che avevi. L’angoscia comincerà a placarsi da un nuovo legame affettivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, pazienza con alcune limitazioni. Mantenere il buon umore e la disponibilità per evitare gravi conflitti familiari. Amore: Il tempo di svolazzare da una parte all’altra si sta allontanando. Sei maturato, metterai più serietà nelle tue relazioni sentimentali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 dicembre 2021), dovresti cercare un altro lavoro che si adatti meglio ai tuoi gusti. Approfitta dei fine settimana per ricaricarti di energia. Amore: il tuo sex appeal funzionerà pienamente in questa fase. Metti da parte la timidezza e dedicati alla conquista, non ti mancheranno le prede. Ricchezza: gli affari non saranno al meglio.

Pesci

Cari Pesci, buona giornata per telefonare, scrivere lettere o fissare appuntamenti virtuali. La comunicazione funzionerà meglio se ti concedi più sicurezza. Amore: se pensi che non ti amino come ti aspetti, non ti farà male chiedere una prova di affetto. Pensaci bene prima di prendere una decisione importante.