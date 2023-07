Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, domenica rumorosa e sensuale, con Venere e Marte che illuminano la giornata. Sulle finanze arriva l’effetto di Giove, che nei giorni a venire metterà alla prova la vostra disciplina, costanza, capacità. Fate attenzione alle dimenticanze burocratiche. Cautela con il cibo, non appesantitevi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, diverbio in famiglia? Colpa di Luna opposta, che complica anche il rapporto con i collaboratori. A casa dicono che pensate solo a voi stessi. Ma voi avete fretta o necessità di concludere un lavoro, e i ritardi vi fanno arrabbiare. Cercate di stare calmi almeno oggi.

Gemelli

Cari Gemelli, dovreste rendere omaggio al vostro amore con fiori, poesie o regali, per ribadire che il vostro sentimento è il più grande del mondo. Tenete a freno gli impulsi passionali di Venere e Marte, che sono già diretti altrove. Buon momento per gli immobili ereditati o comprati.

Cancro



Cari Cancro, Branko vi preannuncia una giornata tutta per voi, all’insegna di viaggi e vacanze. Grazie a Mercurio potreste diventare più ricchi dall’oggi al domani, cercate di seguire messaggi e notizie. Sarà un compleanno indimenticabile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 luglio 2023), c’è qualche influsso molto ambiguo: Venere e Marte ardente nel vostro segno animano amori vecchi e nuovi, ma con la Luna in Scorpione diventa tutto più difficile. Branko vi suggerisce di fare attenzione alla salute e rimandare, se potete, gli scontri.

Vergine

Cari Vergine, si terrà un momento importante di chiarimento all’interno della coppia, in famiglia o nei rapporti professionali. Con la Luna in Scorpione avrete idee e iniziative originali. Plutone languido, ma ancora non c’è chi vi fa perdere la testa: non temete, è in arrivo.

Bilancia

Cari Bilancia, ottimi Saturno e Giove, che spingono il vostro successo professionale. Quest’anno vi riserva sorprese inimmaginabili. In amore? Con la complicità di Marte e Venere oggi farete strage, siete da record! Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete inquieti e stressati. Fino al 29 cercate di evitare di strafare e andateci piano. A rendere gradevole questa domenica ci sarà una notizia: nel segno arriva Luna in fase crescente, che vi seguirà con il suo potere fino al 23. Un tempo utile per avviare un grande progetto (o una grande relazione amorosa).

Sagittario

Cari Sagittario, martedì arriverà la luna nel vostro segno. Per quel giorno organizzate incontri e affari. Ma fino a quel momento trovate qualcuno da sogno, e rivitalizzate quel rapporto diventato routine. Le relazioni devono cambiare per sopravvivere (anche sul lavoro).

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete in fase di ripresa dopo il cambio di Luna di ieri. Seguite un regime alimentare più leggero, e godetevi qualche passeggiata in montagna o al lago. La Luna ispira l’uomo del vostro segno e accende la sua passione. Il partner non potrà non esserne felice.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 luglio 2023), dovete cambiare il rapporto con gli altri e con l’autorità, ma non è la giornata giusta per iniziare. La vostra vita familiare o di relazione deve avere la precedenza. Se Venere è la dea dell’amore e oggi vi rimprovera ha i suoi motivi. Branko aggiunge che alcuni parenti all’estero chiedono vostre notizie.

Pesci

Cari Pesci, avete una Luna strepitosa per affari-carriera: prendete iniziativa e andrà più che bene. In amore non vi mancano proposte di matrimonio o inviti alla convivenza (il suggerimento è di non fidarsi). Siete in grado di conquistare anche in età adulta, perché il vostro fascino è irresistibile.