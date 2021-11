Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, è arrivato il momento del riposo e della riflessione. In arrivo novità sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe essere in arrivo qualche colpo di fortuna, grazie a Venere. Provate senza timore qualche novità.

Gemelli

Cari Gemelli, il metabolismo potrebbe avere qualche alterazione fino a stasera. Gli astri invece proteggono successo e amore.

Cancro



Cari Cancro, non lasciatevi andare al nervosismo. Nel futuro potrebbero esserci grosse novità in amore e in affari.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 novembre 2021), affrontate a viso aperto le sfide che si presentano di fronte a voi.

Vergine

Cari Vergine, in arrivo nuove conoscenze con persone facoltose. Dedicatevi alla cura della salute fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, di fronte a voi si aprono grandi opportunità negli affari e nel lavoro, dovrete essere in grado di coglierle.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non vi perdete nei dettagli, trovate opportunità per il prossimo anno.

Sagittario

Cari Sagittario, non vi abbattete, anche se non avete astri nel segno, non avete pianeti contro. Preparatevi ai cambiamenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in arrivo novità importanti per chi cerca lavoro. Non vi lasciate andare ai litigi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 novembre 2021), è il momento di chiarirvi le idee. Sono in arrivo grandi cambiamenti.

Pesci

Cari Pesci, in arrivo forti miglioramenti nella vita privata e sul lavoro. Dedicatevi alla famiglia