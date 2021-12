Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, Luna nel segno che chiude alla grande la settimana. Con Marte nello Scorpione vai avanti bene, ma presto Marte passerà nel Sagittario e ci saranno cambiamenti. Venere è un po’ strana ma relazioni professionali, trattative ed affari sono abbastanza stabili. Venere tira fuori qualcosa di dimenticato, ed ogni tanto è bello pensare al passato e soprattutto fare una considerazione dei propri rimpianti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna è positiva e fortunata. Il primo quarto in Pesci è una fase che prende forza benefica anche dal vostro Urano. Se pensate al matrimonio, Venere vi approva. Marte all’opposizione può creare un malumore nei rapporti matrimoniali già esistenti.

Gemelli

Cari Gemelli, per l’oroscopo di Branko di oggi Marte a breve nel Sagittario invita alla prudenza dal punto di vista fisico, quindi attenzione a chi pratica sport, ma anche per chi lavora con l’aiuto di macchinari. La Luna è quadrata e contraria al Sole, ed è un primo quarto che invita prudenza nella salute.

Cancro



Cari Cancro, la Luna crescente è in una fase che vi rende molto ricettivi ed innamorati. Sarà come se fosse la prima volta. La Luna questa volta si unisce a Venere in Capricono e insieme a Marte rende questa domenica molto piacevole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 dicembre 2021), Giove fino al 29 del mese di dicembre resta in Acquario. Giove è legge, burocrazia, legalità e questioni che possono creare qualche problema. Nel privato va meglio, nella vita intima si risolve qualcosa. Marte porta in superficie qualche insoddisfazione, ed è difficile nascondere l’insofferenza verso qualcuno del vostro ambiente.

Vergine

Cari Vergine, la Luna opposta al vostro cielo tocca la famiglia. Sole e Mercurio in Sagittario indicano complicazioni nella salute, soprattutto poi con l’arrivo d Marte in Sagittario. Avreste bisogno di una gionata distensiva, di una pausa e di non pensare troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere non è calda in Capricono, è fredda e rimarrà tale fino a marzo 2022. Ma ci sono anche favorevoli condizioni per altri tipi di amore. Migliorano ad esempio le relazioni in famiglia, dove potrete trovare un punto di riferimento oppure conforto in caso di problemi. Marte in Sagittario, Mercurio e Sole indicano che si discute anche con i parenti, ma in maniera costruttiva. Siete protetti sotto il profilo finanziario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel 2021 siete stati penalizzati in amore da Saturno, Giove e Urano. Avete risentito della pressione di queste stelle cattive. La Luna anche oggi però vi porta fortuna, nuove opportunità di affari. Piano piano risalite, abbiate fiducia nel futuro ed anche in amore potrete apprezzare una condizione migliore.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono dichiarazioni di amore, proposte di matrimonio, richieste. E’ un periodo in cui può succedere di tutto quando cambia la Luna che passa ora in Ariete. Possono arrivare nuovi amori in casa, anche da lontano. Del resto voi stessi Sagittario siete il segno dell’estero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’oroscopo di Branko di domenica 12 Dicembre 2021 dice che tanti pianeti parlano del Capricorno, ma bisogna stare attenti perché tante volte le stelle promettono, ma non sempre mantengono. Ecco perché per evitare errori dovete affidarvi alla vostra razionalità, al vostro senso pratico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 dicembre 2021), l’oroscopo di Branko di domenica 12 Dicembre 2021 dice che tanti pianeti parlano del Capricono, ma bisogna stare attenti perché tante volte le stelle promettono, ma non sempre mantengono. Ecco perché per evitare errori dovete affidarvi alla vostra razionalità, al vostro senso pratico. Per voi tutti ci sono possibilità di vincita al gioco.

Pesci

Cari Pesci, tanti pianeti parlano del Capricono, ma bisogna stare attenti perché tante volte le stelle promettono, ma non sempre mantengono. Ecco perché per evitare errori dovete affidarvi alla vostra razionalità, al vostro senso pratico. Per voi tutti ci sono possibilità di vincita al gioco.