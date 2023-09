Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, il vostro è un fine settimana nervoso, non siete ancora rientrati appieno nella solita routine della vita in casa; attaccate briga con chiunque… Eppure Venere è sempre magnifica, vi ama, vi fa amare, vi rende amati, ve ne renderete conto durante la giornata di oggi, domenica 10 settembre.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo amore è splendido, ma così lunatico. Un fantastico weekend diventerà cupo domani… La vostra attività è protetta da Giove e movimentata da Urano, Mercurio e il Sole, bene gli affari e anche il lavoro dipendente, approfittate di questo cielo per puntare in alto.

Gemelli

Cari Gemelli, faticate in questi giorni a trovare la giusta direzione, sembrate girare a vuoto. Colpa di Sole e Mercurio, ma anche di quel Saturno che vi vorrebbe ambiziosi. Focalizzate un obiettivo e impegnatevi a raggiungerlo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nel vostro cielo nel fine settimana vi conferma che siete amati, avete le carte in regola pure per far nascere un nuovo amore appagante, che vi cambia la vita all’improvviso. Buono il rientro al lavoro, è piacevole ritrovare i colleghi che vi accolgono con simpatia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 settembre 2023), con le spalle coperte da quella Venere pazza di voi non dovete aver paura di nulla, il vostro fascino sfida anche i pianeti contrari. Carriera e affari con momenti sì e momenti no. Forma fisica buona.

Vergine

Cari Vergine, la Luna calante vi riserva un fine settimana pieno di emozioni; possibile un incontro, se siete soli e in cerca dell’anima gemella, ma dovete tenere a bada la vostra naturale timidezza, che piace tanto ma a volte vi fa perdere occasioni. Il vostro protettore Mercurio è con voi e ci resta tutto il mese.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna calante nel fine settimana è piena di segreti. Arrivano riconoscimenti per il bel lavoro da voi svolto sinora e anche opportunità di cambiare o fare ulteriormente carriera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere continua a lanciarvi sfide provocanti. Saturno in amore vi rende molto selettivi, le avventure senza senso non v’interessano, volete tutto!

Sagittario

Cari Sagittario, a cavallo di Venere ci siete voi, esuberanti e sempre eccitati. Alle coppie innamorate è richiesta tolleranza e anche rispetto, sarete ripagati con il doppio, tenetelo a mente, niente colpi di testa, soprattutto mercoledì e giovedì, con la Luna in Vergine, nervosa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio è bellissimo, il Sole vi sostiene, Giove protegge comunque l’amore, e lo rende appagante, non c’è motivo di lamentarvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 settembre 2023), sentite la forza di questo Marte energetico? Vi scorre nelle vene e vi rinvigorisce, vi fa vibrare in sintonia con la persona amata, al di là delle piccole baruffe provocate da Venere opposta, che provoca anche momenti di gelosia. Forma fisica ok.

Pesci

Cari Pesci, weekend all’insegna delle emozioni, la Luna nel settore dell’amore vi chiama a gran voce dagli scogli marini, non volete rispondere, figli di Nettuno?