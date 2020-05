Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi domenica 10 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko voi che siete segno della libertà d’azione e del movimento oggi dovete sottostare a delle regole, sarà una domenica come le altre, un po’ noiosa e ripetitiva, a causa della Luna in Capricorno che richiama l’attenzione sulla famiglia e vede i genitori impegnati in prima linea. Relax in amore.

Toro

Cari Toro, questa Luna in Capricorno potremmo definirla fortunata, conclude la settimana con un trigono, promessa certa di buona sorte per tutti gli affari che riguardano i soldi. Mercurio in Toro e Giove in Capricorno, aspetto massimo per vendere e concludere affari.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko il segno del Capricorno ha un effetto positivi sul vostro, soprattutto a livello mentale, vi rende più prudenti con le parole ma anche nelle scelte. La Luna che passa su quelle montagne e si congiunge a Giove è un anticipo di qualcosa di positivo per la carriera.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko la Luna oggi vi provoca dal Capricorno con Giove, non è sicuramente l’ideale per il matrimonio, tanti dubbi vengono a galla, il “ti amo” non ha mai lo stesso sapore per voi. State attenti alla salute, non trascurate i segnali.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi spinge a innamorarvi a qualunque età, non dovete necessariamente indicare l’anno di nascita e non è poi così tanto carino chiedere l’età soprattutto a voi fanciulle. Inizia dopo il 13 la stagione delle nuove conquiste per il vostro segno, libero dalle pressioni di Marte.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, in campo finanziario siete baciati dalla fortuna grazie anche all’ottimo aspetto che nasce oggi tra Giove e Mercurio, cioè Capricorno – Toro, i vostri alleati migliori per ritrovare un senso economico. Venere vi suggerisce di affrontare a testa alta i drammi sentimentali.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko oggi dovete regalarvi una pausa. Se non lo fate voi, ci penserà la Luna in Capricorno a fermarvi, porterà un po’ di gelo in qualche rapporto stretto, ma niente che possa danneggiare una relazione duratura. Venere chiede alle donne maggiore attenzione per i coniugi.

Scorpione

Cari Scorpione, da domani la Luna congiunta a Giove indica forti guadagni. Ultime ore di Mercurio in Toro che si è mostrato aggressivo per la quadratura con Marte e Saturno, dalla prossima settimana inizia un nuovo, lungo transito. A turbare la vostra domenica sono le tempeste interiori, non i problemi materiali.

Sagittario

Cari Sagittario, non c’è niente di esaltante negli influssi del momento, nulla di tanto negativo ma sicuramente noioso. Girate intorno alle cose pur di non affrontarle, siete ossessionati dal vostro amore con le solite richieste, le donne hanno la sindrome da crocerossina. Se cercate un vero amante, non scendete troppo con gli anni.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi sotto questo cielo sarebbero i viaggi a dare le maggiori soddisfazioni. Giove internazionale oggi forma trigono con Mercurio in Toro, avete la Luna fortunata dalla vostra parte. I due pianeti dell’amore non sono in aspetto da incontri spettacolari, ma dal 13 Marte in Pesci porta il brivido che al momento vi manca.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko manca il vostro ultimo quarto che si conclude con la stagione del Toro, un respiro per voi in ogni campo. Trasformate la domenica in un giorno di dolce far niente, perdetevi nei boschi e respirate aria pulita se potete. Venere che tanto vi ama è nell’aria dei Gemelli dove domani vola anche Mercurio portando buon auspicio per il campo economico.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi l’amore è una dolce condanna sempre nel mirino di Venere, ma il transito in Gemelli tocca più la famiglia e il rapporto con i figli in particolare. Potrebbe essere anche una Venere da flirt fugaci, ma non è il caso di scendere a tanto. Aspettate l’arrivo di Marte e la battaglia vera inizierà.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 maggio 2020