Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna accende il desiderio di conquista. Oggi tutto è più veloce, più intenso. Attenzione però a non esagerare con l’impulsività: nel lavoro serve misura. In amore, magnetismo alle stelle.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un giorno di soddisfazioni concrete. Buone notizie sul fronte economico o familiare. In amore, una promessa diventa reale. Chi è solo può vivere un incontro pieno di tenerezza e stupore.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio sorride e ti regala parole perfette. Oggi puoi convincere chiunque, ma ricorda: la sincerità resta la tua forza. In amore, leggerezza e gioco vincono su tutto.

Cancro

Cari Cancro, la Luna si fa passionale e porta emozioni nuove. Potresti sentire un desiderio che non provavi da tempo. Sul lavoro, un’idea creativa trova ascolto. Fidati del tuo intuito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), è il giorno del coraggio. Qualcuno ti provoca o ti mette alla prova, ma tu rispondi con classe. Nel lavoro arrivano conferme, in amore torna il calore. Serata travolgente.

Vergine

Cari Vergine, la Luna favorisce la calma e la concentrazione. Ottimo momento per sistemare questioni legali o burocratiche. In amore, un chiarimento porta serenità. Fatti guidare dal cuore, non solo dalla logica.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna illumina la tua eleganza naturale. Oggi sei irresistibile. Nel lavoro, qualcosa si muove grazie al tuo charme e al tuo equilibrio. L’amore fiorisce, anche per chi non ci sperava più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo di passione e rinascita. Oggi puoi prendere in mano una situazione e trasformarla. Nel lavoro o in amore, hai il potere di cambiare le regole del gioco. Serata intensa.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna favorisce le scelte coraggiose. Potresti dire “basta” a ciò che non ti serve più, e aprirti a nuove avventure. In amore, fascino travolgente. Non avere paura di mostrarti vulnerabile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, senti il bisogno di concretezza. Le stelle ti invitano a definire meglio i tuoi progetti. In amore, piccoli gesti quotidiani valgono più di mille parole. Fidati della stabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), giorno pieno di idee e incontri. L’energia mentale è altissima, ma attenzione a non dispersarla. In amore, un messaggio improvviso può cambiare la giornata. Sorpresa in arrivo!

Pesci

Cari Pesci, giornata poetica, quasi onirica. Ti muovi tra emozioni e intuizioni come un artista nella sua opera. Nel lavoro, creatività vincente. In amore, lasciati andare: l’universo ti ascolta.