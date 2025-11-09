Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 9 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il weekend sarà energico e stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle incoraggiano a prendere iniziative che possano portare risultati concreti. È consigliabile gestire l’entusiasmo per evitare tensioni.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vivrà un fine settimana tranquillo, ideale per riflettere e consolidare ciò che conta davvero. Per quanto riguarda il lavoro, meglio procedere con calma e valutare ogni decisione.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace caratterizzata da curiosità e voglia di novità. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere nuove idee e collaborazioni. È un buon periodo per gestire le energie e concentrarsi sugli obiettivi più importanti.

Cancro

Cari Cancro, affronterete un fine settimana di riflessione e chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi deve chiudere questioni rimaste in sospeso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 novembre 2025), settimana intensa segnata da energia e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano nuove opportunità per chi sa osare. Le stelle invitano a mantenere sicurezza e determinazione in ogni situazione.

Vergine

Cari Vergine, vivrete un weekend produttivo e ordinato. Capitolo lavoro: l’impegno e la precisione porteranno risultati concreti.

Bilancia

Cari Bilancia, il weekend sarà favorevole alla riflessione e alla definizione delle priorità. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere opportunità da cogliere con prudenza. Le stelle suggeriscono di chiarire eventuali dubbi e di comunicare apertamente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fine settimana intenso e passionale. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi sa prendere decisioni importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, vivrete giorni pieni di entusiasmo e nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, le idee e la creatività saranno premiate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, weekend produttivo e concreto. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’impegno porteranno risultati positivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 novembre 2025), settimana creativa con momenti di ispirazione e iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, le idee innovative saranno premiate.

Pesci

Cari Pesci, fine settimana calmo e riflessivo. Lavoro? E’ importante mantenere concentrazione e non disperdere energie. In amore, le coppie vivranno momenti di dolcezza.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca