Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, affrontate la giornata con determinazione e spirito pratico. Le stelle favoriscono la concretezza e invitano a concentrarsi su obiettivi ben definiti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo una giornata positiva, caratterizzata da stabilità e sicurezza. È un buon momento per prendere decisioni importanti, soprattutto sul lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, dinamismo e voglia di cambiamento. Le stelle favoriscono le nuove idee, ma invitano a non disperdere energie. È importante mantenere il focus.

Cancro

Cari Cancro, state vivendo una giornata emotivamente intensa, ma costruttiva. Le stelle invitano a prendersi cura delle relazioni più strette e a non trascurare i bisogni personali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), sentite il desiderio di affermarvi, ma il cielo suggerisce di farlo con equilibrio. La giornata è favorevole per dimostrare il proprio valore.

Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono il lavoro metodico e la pianificazione. È il momento giusto per sistemare questioni rimaste in sospeso.

Bilancia

Cari Bilancia, siete chiamati a ritrovare armonia tra doveri e sentimenti. La giornata favorisce il confronto e il chiarimento nei rapporti personali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo una giornata profonda e intensa. Le stelle favoriscono l’introspezione e la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità.

Sagittario

Cari Sagittario, affrontate la giornata con entusiasmo e voglia di fare. Le stelle favoriscono i nuovi progetti, ma invitano a non sottovalutare gli impegni già presi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi lavorativi e sulla costruzione del futuro. La giornata è favorevole per consolidare posizioni e pianificare a lungo termine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), state vivendo una giornata stimolante sul piano mentale. Le idee sono tante e originali, ma le stelle suggeriscono di selezionarle con attenzione.

Pesci

Cari Pesci, affrontate la giornata con sensibilità e intuito. Le stelle favoriscono la creatività e la capacità di comprendere gli altri.