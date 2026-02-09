Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata che invita a rallentare un poco, nonostante la tua naturale voglia di agire. Sul lavoro è meglio osservare prima di intervenire. In amore torna il desiderio di chiarezza, ma con toni più dolci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo stabile e protettivo. Il lavoro procede con ordine e ti dà piccole ma concrete soddisfazioni. In amore senti il bisogno di conferme sincere e di un clima tranquillo.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è attiva e brillante, ma rischi di disperdere energie. Sul lavoro servono scelte più mirate. In amore il dialogo è favorito, purché sia autentico.

Cancro

Cari Cancro, la Luna accende la sensibilità. Sei più ricettivo e intuitivo, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro non farti condizionare troppo dall’umore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), energia in crescita e voglia di metterti in gioco. Il lavoro premia chi osa con intelligenza. In amore il cielo è caldo, ma evita inutili prove di forza.

Vergine

Cari Vergine, giornata utile per sistemare e programmare. Sul lavoro sei preciso e affidabile. In amore però cerca di lasciare spazio anche all’emozione, non solo alla ragione.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo che chiede equilibrio e diplomazia. Alcune questioni lavorative vanno affrontate con calma. In amore è tempo di chiarimenti pacati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa ma costruttiva. Hai grande lucidità e fiuto per le situazioni complesse. In amore sei profondo, ma più disposto al dialogo.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di evasione e movimento. Il lavoro favorisce nuove idee, ma non trascurare ciò che hai già iniziato. In amore desideri leggerezza e sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità in primo piano. Il lavoro richiede impegno, ma porta risultati concreti. In amore sei un po’ chiuso: concediti un momento di tenerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), giornata creativa, ma con qualche tensione. Sul lavoro idee valide, da sviluppare con pazienza. In amore hai bisogno di libertà senza distanze emotive.

Pesci

Cari Pesci, cielo sensibile e ispirato. Ottima giornata per i sentimenti e per i rapporti sinceri. Sul lavoro segui l’intuito, ma resta pratico.