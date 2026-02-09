Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 9 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata che invita a rallentare un poco, nonostante la tua naturale voglia di agire. Sul lavoro è meglio osservare prima di intervenire. In amore torna il desiderio di chiarezza, ma con toni più dolci.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo stabile e protettivo. Il lavoro procede con ordine e ti dà piccole ma concrete soddisfazioni. In amore senti il bisogno di conferme sincere e di un clima tranquillo.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è attiva e brillante, ma rischi di disperdere energie. Sul lavoro servono scelte più mirate. In amore il dialogo è favorito, purché sia autentico.

Cancro

Cari Cancro, la Luna accende la sensibilità. Sei più ricettivo e intuitivo, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro non farti condizionare troppo dall’umore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), energia in crescita e voglia di metterti in gioco. Il lavoro premia chi osa con intelligenza. In amore il cielo è caldo, ma evita inutili prove di forza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata utile per sistemare e programmare. Sul lavoro sei preciso e affidabile. In amore però cerca di lasciare spazio anche all’emozione, non solo alla ragione.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo che chiede equilibrio e diplomazia. Alcune questioni lavorative vanno affrontate con calma. In amore è tempo di chiarimenti pacati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa ma costruttiva. Hai grande lucidità e fiuto per le situazioni complesse. In amore sei profondo, ma più disposto al dialogo.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di evasione e movimento. Il lavoro favorisce nuove idee, ma non trascurare ciò che hai già iniziato. In amore desideri leggerezza e sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, responsabilità in primo piano. Il lavoro richiede impegno, ma porta risultati concreti. In amore sei un po’ chiuso: concediti un momento di tenerezza.

Acquario 

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), giornata creativa, ma con qualche tensione. Sul lavoro idee valide, da sviluppare con pazienza. In amore hai bisogno di libertà senza distanze emotive.

Pesci

Cari Pesci, cielo sensibile e ispirato. Ottima giornata per i sentimenti e per i rapporti sinceri. Sul lavoro segui l’intuito, ma resta pratico.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 9 al 15 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 9 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 9 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 9 al 15 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 9 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 9 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 9 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 9 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 febbraio 2026
Ricerca