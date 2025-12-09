Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 9 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana di metà dicembre 2025 porta vivacità e movimento. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti che richiederanno rapidità decisionale. La passione si risveglia e può portare chiarimenti importanti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornate di stabilità e consapevolezza. Lavoro? Arrivano conferme che consolidano la vostra posizione, mentre in amore c’è bisogno di maggiore ascolto reciproco.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è caratterizzata da creatività e nuove idee. Diversi progetti richiedono però un’organizzazione più precisa. Le emozioni sono altalenanti: cercate momenti per ordinare i pensieri. Curate il riposo per non sovraccaricarvi.

Cancro

Cari Cancro, vivete una fase di recupero emotivo. Questa settimana di metà dicembre è ideale per sistemare questioni personali, chiarire rapporti e ristabilire armonia interiore. Aumenta la dolcezza: chi è in coppia vive più complicità.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 dicembre 2025), determinazione e fascino personale vi accompagnano. La passione domina, ma cercate di non imporre troppo le vostre idee. Per quanto riguarda il lavoro, si apre uno spiraglio interessante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, praticità e chiarezza mentale sono le vostre alleate. La Vergine affronta la settimana con lucidità, pronta a risolvere ogni dettaglio rimasto incompleto. In amore c’è esigenza di stabilità e di dialoghi sinceri. Lavorativamente arrivano stimoli che valorizzano le vostre capacità organizzative.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio e sicurezza la fanno da padrone. Siete più disponibili al confronto e alla collaborazione, soprattutto sul lavoro dove potete ottenere progressi notevoli. Benessere in crescita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana intensa e ricca di trasformazioni. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono intuito e coraggio. In amore le emozioni sono profonde e coinvolgenti.

Sagittario

Cari Sagittario, arrivano giorni energici e dinamici. Avete voglia di espandervi, viaggiare, imparare qualcosa di nuovo. Nel lavoro si muovono situazioni che alimentano il vostro entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affrontate una settimana costruttiva sotto tutti i punti di vista. Siete pronti a prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 dicembre 2025), creatività in primo piano. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione diventa fondamentale.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano ogni scelta. Settimana importante per le relazioni sentimentali e per chiarire ciò che davvero conta.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’8 al 14 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 dicembre 2025
Ricerca