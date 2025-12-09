Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana di metà dicembre 2025 porta vivacità e movimento. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti che richiederanno rapidità decisionale. La passione si risveglia e può portare chiarimenti importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornate di stabilità e consapevolezza. Lavoro? Arrivano conferme che consolidano la vostra posizione, mentre in amore c’è bisogno di maggiore ascolto reciproco.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è caratterizzata da creatività e nuove idee. Diversi progetti richiedono però un’organizzazione più precisa. Le emozioni sono altalenanti: cercate momenti per ordinare i pensieri. Curate il riposo per non sovraccaricarvi.

Cancro

Cari Cancro, vivete una fase di recupero emotivo. Questa settimana di metà dicembre è ideale per sistemare questioni personali, chiarire rapporti e ristabilire armonia interiore. Aumenta la dolcezza: chi è in coppia vive più complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 dicembre 2025), determinazione e fascino personale vi accompagnano. La passione domina, ma cercate di non imporre troppo le vostre idee. Per quanto riguarda il lavoro, si apre uno spiraglio interessante.

Vergine

Cari Vergine, praticità e chiarezza mentale sono le vostre alleate. La Vergine affronta la settimana con lucidità, pronta a risolvere ogni dettaglio rimasto incompleto. In amore c’è esigenza di stabilità e di dialoghi sinceri. Lavorativamente arrivano stimoli che valorizzano le vostre capacità organizzative.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio e sicurezza la fanno da padrone. Siete più disponibili al confronto e alla collaborazione, soprattutto sul lavoro dove potete ottenere progressi notevoli. Benessere in crescita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana intensa e ricca di trasformazioni. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono intuito e coraggio. In amore le emozioni sono profonde e coinvolgenti.

Sagittario

Cari Sagittario, arrivano giorni energici e dinamici. Avete voglia di espandervi, viaggiare, imparare qualcosa di nuovo. Nel lavoro si muovono situazioni che alimentano il vostro entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affrontate una settimana costruttiva sotto tutti i punti di vista. Siete pronti a prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 dicembre 2025), creatività in primo piano. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione diventa fondamentale.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano ogni scelta. Settimana importante per le relazioni sentimentali e per chiarire ciò che davvero conta.