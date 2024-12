Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, via ad un ottimo fine settimana con una splendida Luna a favore, l’ideale per trascorrere una serata romantica con il partner e nel quale far esplodere (o riaccendere) la passione! Chi non approfitterà di questo weekend per perdersi in coccole e tenerezza perderà una grandissima occasione!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, attenzione ad un episodio che rischia di mettervi parecchio sotto pressione, forse un ex potrebbe tentare manovre insidiose causando disagi e problemi. Tenete la guardia alta perché non potete permettervi di ricadere in un vortice da cui eravate usciti tempo fa!

Gemelli

Cari Gemelli, questa è la giornata ideale per farvi conoscere sul lavoro, o meglio fare un giro d’orizzonte se volete cambiare impiego e iniziare a vedere che aria tira. Mercurio non è più in opposizione quindi avete più che buone chances di ottenere ciò che desiderate!

Cancro

Cari Cancro, inizia un weekend particolarmente stuzzicante sul fronte amoroso, anche voi (come gli amici dell’Ariete) dovreste sfruttarlo per organizzare qualcosa di speciale con la persona che amate, o con gli amici se siete single e non volete una storia. Date spazio alle emozioni!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 dicembre 2024), non si escludono contrasti con il partner in questo fine settimana, soprattutto le relazioni di vecchia data stanno vivendo un periodo delicato e fatto di incomprensioni, piccoli risentimenti e qualche problema di troppo. Siate cauti e provate a fare pace, non la guerra!

Vergine

Cari Vergine, giornata perfetta per dedicarvi alle pubbliche relazioni, con Mercurio e Venere in aspetto favorevole avete buone possibilità di allargare la vostra rete di contatti e magari conoscere persone interessanti. Datevi da fare e non ve ne pentirete!

Bilancia

Cari Bilancia, potete godere di stelle benevole e amiche, in arrivo vantaggi e spunti positivi riguardo questioni pratiche ed economiche. Favorito anche chi sta valutando alcuni investimenti da fare, questo sabato potrebbe darvi l’idea giusta e farvi compiere il passo decisivo (in un senso o nell’altro).

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro fascino è indiscutibile al momento, così come il carisma che vi sta aiutando ad ottenere ciò che volete. Siete voi al momento la stella che brilla nello Zodiaco quindi uscite di casa e mettetevi in gioco, isolarvi servirebbe solo a gettare alle ortiche una grande occasione.

Sagittario

Cari Sagittario, se ultimamente avete avuto un diverbio con una persona, e vi siete allontanati da essa, ora potete correre ai ripari e mettere le cose a posto. Avete stelle favorevoli nell’ottica di una riconciliazione e di stabilire un dialogo più sereno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle vi inviteranno ad organizzare una serata speciale da passare con la dolce metà, questo infatti è il giorno ideale per una cena romantica a lume di candela. Staccatevi da impegni, progetti professionali e quant’altro e dedicatevi al partner (o almeno agli affetti se siete single).

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 dicembre 2024), forse è il caso di rivedere un progetto e sistemare alcuni dettagli, la troppa sicurezza in voi stessi vi ha fatto compiere qualche passo di troppo (le “mosse azzardate” anticipate nei giorni scorsi) e ora è tempo di calibrare meglio la rotta!

Pesci

Cari Pesci, cresce forte il desiderio di amore ma anche, e soprattutto, quello di mettersi in gioco per provare sensazioni che non sentivate da troppo tempo. Sarà più che normale con questa bellissima Venere in aspetto favorevole, sfruttate al massimo la sua influenza incontrando persone nuove!