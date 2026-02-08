Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, energia in ripresa. Bene il lavoro attivo. In amore torna la passione. C’è una questione che va affrontata con calma, evitando reazioni impulsive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo rassicurante, che vi invita alla concretezza. Il lavoro procede senza scossoni, ma con piccoli segnali positivi che vanno colti.

Gemelli

Cari Gemelli, vi attende una giornata vivace con una mente brillante e tanta voglia di comunicare. Ottimi i contatti, gli spostamenti e le nuove idee. In amore siete curiosi e disponibili, ma attenzione a non disperdere troppe energie.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende questa giornata di febbraio emotiva ma costruttiva. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 febbraio 2026), energia in crescita e desiderio di primeggiare. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una piccola conferma importante. In amore il cielo è caldo, ma serve meno orgoglio…

Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva, ideale per sistemare e programmare. Capitolo lavoro: siete precisi, forse un po’ troppo esigenti.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo che chiede equilibrio e diplomazia. Capitolo lavoro: alcuni dialoghi vanno gestiti con tatto. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa, ma lucida. Ottimo cielo per decisioni importanti e scelte strategiche.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è voglia di movimento e cambiamento. Il lavoro favorisce le iniziative e le nuove idee. In amore sentite il bisogno di maggiore libertà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità al centro della giornata, ma con risultati concreti. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili e determinati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 febbraio 2026), giornata creativa, ricca di intuizioni. Sul lavoro idee originali, ma non tutti sono pronti a seguirvi.

Pesci

Cari Pesci, cielo sensibile e ispirato. Ottima giornata per i sentimenti e per tutto ciò che nasce dal cuore. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà.