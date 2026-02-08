Oroscopo Branko oggi, domenica 8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 febbraio2026:
Cari Ariete, energia in ripresa. Bene il lavoro attivo. In amore torna la passione. C’è una questione che va affrontata con calma, evitando reazioni impulsive.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo rassicurante, che vi invita alla concretezza. Il lavoro procede senza scossoni, ma con piccoli segnali positivi che vanno colti.
Cari Gemelli, vi attende una giornata vivace con una mente brillante e tanta voglia di comunicare. Ottimi i contatti, gli spostamenti e le nuove idee. In amore siete curiosi e disponibili, ma attenzione a non disperdere troppe energie.
Cari Cancro, la Luna rende questa giornata di febbraio emotiva ma costruttiva. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore fiducia nelle vostre capacità.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 febbraio 2026), energia in crescita e desiderio di primeggiare. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una piccola conferma importante. In amore il cielo è caldo, ma serve meno orgoglio…
Cari Vergine, giornata concreta e produttiva, ideale per sistemare e programmare. Capitolo lavoro: siete precisi, forse un po’ troppo esigenti.
Cari Bilancia, cielo che chiede equilibrio e diplomazia. Capitolo lavoro: alcuni dialoghi vanno gestiti con tatto. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa, ma lucida. Ottimo cielo per decisioni importanti e scelte strategiche.
Cari Sagittario, c’è voglia di movimento e cambiamento. Il lavoro favorisce le iniziative e le nuove idee. In amore sentite il bisogno di maggiore libertà.
Cari amici dei Capricorno, responsabilità al centro della giornata, ma con risultati concreti. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili e determinati.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 febbraio 2026), giornata creativa, ricca di intuizioni. Sul lavoro idee originali, ma non tutti sono pronti a seguirvi.
Cari Pesci, cielo sensibile e ispirato. Ottima giornata per i sentimenti e per tutto ciò che nasce dal cuore. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà.