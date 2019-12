Oroscopo Branko oggi 8 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko sottolinea una situazione poco chiara, anche a causa di Nettuno che predomina il vostro quadro astrale. Luna-Toro vi aiutano negli affari domestici, con l’arrivo di Mercurio avvertite una forte esigenza d’amore, complice anche Venere che risveglia gli affetti.

Toro

Cari Toro, secondo Branko questa Luna nel vostro segno è splendida e raggiante come non lo era da tempo. Sarà il suo ultimo passaggio per quest’anno, ma con Giove e Venere in trigono promette faville. La fortuna è dalla vostra parte, imparate a direzionarla. Il contrasto tra Sole e Nettuno non intacca i vostri interessi, ma potrebbe provocare un pizzico di malinconia.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, non avrete problemi a trascorrere il vostro tempo libero con i vostri cari, avvertite già la magia del Natale secondo Branko, del resto è già la seconda domenica dell’avvento e vi state preparando con l’atmosfera giusta al grande giorno rosso. Da domani Mercurio sarà opposto e il coniuge ne approfitterà per portare acqua al suo mulino.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko questa sarà una giornata interessante dal punto di vista sentimentale, complice anche Nettuno che sotto questa Luna di dicembre si unisce alla Luna in Toro sprigionando una forte sensualità. Potete anche discutere d’affari in questo periodo, ma mai davanti a una tavola imbandita, che potrebbe distrarvi e intaccare il risultato finale del discorso. Chi sta pensando al matrimonio dovrebbe prendere in considerazione l’influenza di Giove: è roba seria.

Leone

Cari Leone, avvertite qualche problema di salute negli ultimi tempi, in primis i denti seguiti da ossa e ginocchia. Tranquilli, però. Secondo l’oroscopo di Branko sarete in grado di risolvere i problemi. La Luna in Toro crea qualche difficoltà, non prendete iniziative importanti in questo periodo, ne va del vostro futuro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, questa Luna è quasi perfetta e Branko per oggi consiglia di prendere la palla al balzo e di sfruttare l’influenza di Mercurio, attivo fino a sera, per incontri professionali ma anche sentimentali. Nettuno è opposto, ma secondo l’astrologo del Messaggero una lezione di spiritualità forse è proprio ciò che vi serve.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi tiene il broncio e crea qualche disguido in amore. Saturno crea ulteriori tensioni, problemi che esistono soltanto nella vostra testa. Avete fatto emergere un lato possessivo che non appartiene alla vostra persona e questo vi porta ad avere aperti conflitti con il partner.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, Nettuno in Pesci può stimolare la vostra sete di conquista, volete realizzare i vostri sogni anche senza sapere come. Nettuno quest’anno e nel 2020 sarà la forza cosmica principale per il vostro segno e vi aiuterà a rimarginare le ferite.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, questa non è una giornata piacevole secondo Branko. Basterà poco per farvi esplodere in mille pezzi, la vostra vena polemica sarà irrefrenabile e qualcuno potrà assaggiare l’altra faccia del Sagittario, poco carina e sorridente. Buttate fuori il rospo, da domani Mercurio torna nel vostro segno e porterà con sé l’allegria.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 dicembre 2019 Oroscopo di oggi domenica 8 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Nettuno contro Sole quest’oggi stimola la vostra vita personale, i rapporti s’intensificano così come il desiderio di stare insieme alle persone care. La Luna con Urano è splendida e vi spinge a concludere un affare. Giove è potente nel vostro segno e si unisce a una Venere conquistatrice.

Acquario

Cari Acquario, le stelle sono pronte a regalarvi una forte spinta per affrontare i disagi, ma siete troppo distratti e imprudenti, anche a causa della Luna in Toro. Arriva il tempo di tirare le somme, dovete riflettere sul da farsi e capire dove vi ha portato il vostro cuore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko conclude con il vostro segno rendendovi protagonisti di questa domenica. Procedete cauti negli esami della salute, lo zodiaco è dalla vostra parte. Approfittate dell’energia positiva della giornata per concedervi maggiore attività fisica, ma anche per esplorare di più l’amore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci