Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, negli ultimi giorni avete dovuto fare attenzione per evitare di esplodere e fare “seri” danni. Oggi, domenica, va un po’ meglio e troverete maggiore serenità nei rapporti con gli altri, ma calma… C’è una bella situazione in vista di gennaio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete reduci da un buon sabato ma ora, da oggi (domenica 8 dicembre), la Luna va in opposizione. Se siete interessati a qualcuno, fatevi avanti in questo fine settimana. Ora o mai più!

SAGITTARIO

Secondo Paolo Fox, oggi per i Sagittario sarà il momento ideale per curare i sentimenti e rinvigorirli. Se già avete una relazione andate bene, altrimenti datevi da fare. Fora Sagittario, buttatevi!

CAPRICORNO

Capricorno, non indietreggiate mai. Grandi progetti in arrivo in amore e sul lavoro. Se c’è qualcosa da dire dovreste dirla e se dovete troncare dei rapporti è meglio che lo facciate, anche se potrebbe essere doloroso almeno all’inizio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi cercate di buttarvi in amore perché potrebbero nascere dei sentimenti particolari. Fate attenzione alle questioni economiche. Siete forse un po’ stanchi, cercate di sfruttare questa buona Luna.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 8 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 dicembre 2019 Oroscopo di oggi domenica 8 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Pesci: Venere, Giove, Saturno e Urano non possono che darvi grandi opportunità in amore durante la giornata di oggi, domenica 8 dicembre 2019. Già potreste avere fatto degli incontri importanti, quindi fate attenzione.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: grandi novità in arrivo dal punto di vista sentimentale ma non solo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE