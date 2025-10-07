Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte veloce: c’è un’urgenza di agire, ma non tutto può essere forzato. In amore, parole sincere riaccendono l’intesa. Al lavoro, qualcosa si sblocca, ma serve diplomazia. Buona energia fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo più leggero, ma ancora serve pazienza. In amore, non inseguire chi non vuole essere raggiunto. Sul lavoro, concentrati su un obiettivo per volta. Piccola soddisfazione economica in arrivo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio sorride e tu ritrovi la parola giusta al momento giusto. Amore vivace, ma attento ai doppi giochi. Al lavoro, contatti interessanti: una proposta va ascoltata con curiosità. Giornata brillante.

Cancro

Cari Cancro, oggi la Luna parla d’amore e di casa. Hai bisogno di protezione, ma anche di dare affetto. Al lavoro, meglio seguire l’istinto che i consigli altrui. Una buona notizia nel pomeriggio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 ottobre 2025), il Sole ti dona carisma e determinazione. In amore, giornata intensa: passione o orgoglio, scegli tu. Sul lavoro, puoi ottenere molto se resti flessibile. La sera porta un momento di gratificazione.

Vergine

Cari Vergine, hai bisogno di chiarezza, ma oggi non tutto è lineare. In amore, piccole incomprensioni si risolvono con gentilezza. Al lavoro, concentrati su ciò che puoi controllare. Salute in miglioramento, se riposi di più.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo e la bellezza. Giornata dolce per l’amore, ma evita di voler compiacere tutti. Sul lavoro, arriva una collaborazione utile. Un invito o messaggio ti farà sorridere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo profondo: senti molto e forse troppo. In amore, chiarisci con serenità ciò che ti pesa. Sul lavoro, una sfida ti stimola: mostra il tuo valore senza eccessi. Energia altalenante, ma intensa.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata invita all’azione: vuoi fare, scoprire, muoverti. In amore, un incontro o messaggio inaspettato accende la curiosità. Al lavoro, piccole vittorie. Serata divertente se esci dagli schemi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle ti spingono a definire un piano concreto. In amore, non trattenere ciò che senti. Sul lavoro, la costanza paga: un superiore nota il tuo impegno. La sera premia la calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 ottobre 2025), la mente corre veloce, forse troppo: rallenta per non perdere lucidità. In amore, desiderio di libertà, ma anche bisogno di connessione vera. Sul lavoro, creatività utile a un progetto. Sera piena di spunti.

Pesci

Cari Pesci, Luna e Nettuno ti rendono romantico e un po’ distratto. In amore, sogni ad occhi aperti ma anche intuizioni vere. Al lavoro, segui la tua ispirazione: può portarti lontano. Emozioni forti, ma positive.