Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, l’energia torna protagonista in queste ore di novembre. Marte dovrebbe offrirvi quel coraggio in più per affrontare sfide rimaste in sospeso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avrete la possibilità di chiudere questioni pratiche che vi hanno dato fastidio. Una persona cara potrebbe chiedervi più attenzione del solito.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra mente nel corso delle prossime ore sarà vivace e pronta a nuovi stimoli. È possibile che sorgano idee brillanti per un progetto creativo o per un’attività extra.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo venerdì 7 novembre vi sentirete più sensibili alle atmosfere emotive e potreste dover mediare tra desideri vostri e richieste altrui.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 7 novembre 2025), la vostra determinazione sarà una risorsa preziosa. Potreste conquistare consensi sul lavoro grazie alla vostra capacità di emergere.

Vergine

Cari Vergine, la giornata di oggi – venerdì 7 novembre – vi invita a essere concreti nelle scelte. Potreste valutare nuove strade professionali, magari attinenti ai vostri talenti.

Bilancia

Cari Bilancia, in arrivo un riconoscimento o una conferma in ambito sociale o lavorativo. Guardatevi intorno! La complicità potrà emergere più forte del previsto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è possibile che possiate sentire l’esigenza di chiudere capitoli che persistono da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro spirito d’avventura si accende in queste ore di inizio novembre e potreste essere attratti da qualcosa di nuovo: un’idea, un progetto, un viaggio interiore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete delle chance di ottenere risultati grazie alla vostra costanza: magari una trattativa, un accordo rimasto in sospeso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 7 novembre 2025), la creatività diventa vostra alleata. È probabile che idee originali emergano. Finalmente…

Pesci

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore tenderete a percepire intensamente l’ambiente emotivo intorno a voi. Questo può darvi intuizioni preziose.