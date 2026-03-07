Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi rende inquieti. Sentite il bisogno di muovervi, di cambiare qualcosa che non vi soddisfa più. In amore evitate scontri diretti: la vostra foga può essere fraintesa. Le coppie solide superano una piccola tensione con un chiarimento sincero. Nel lavoro è il momento di agire con strategia, non con impulso. Una notizia nel pomeriggio può rimettere tutto in prospettiva.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi osserva con benevolenza. Giornata di stabilità e riflessione. In amore cercate conferme concrete e potete ottenerle. Le relazioni nate da poco hanno bisogno di tempo, non di pressioni. Nel lavoro una questione economica trova finalmente una soluzione. La sera porta serenità domestica.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio agita la mente. Troppe idee, troppe parole, ma non tutte necessarie. In amore attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere. Le coppie devono parlare con chiarezza. Nel lavoro si apre un confronto importante: mantenete lucidità e diplomazia.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili e profondi. È una giornata emotivamente intensa. In amore desiderate protezione e rassicurazioni. Se c’è stato un silenzio, oggi può essere spezzato. Nel lavoro una responsabilità vi pesa, ma è segno di fiducia nei vostri confronti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 marzo 2026), il Sole vi dona forza ma vi chiede equilibrio. In amore la passione è alta, ma evitate l’orgoglio. Un gesto semplice può fare più di mille parole. Nel lavoro una proposta va valutata con attenzione: non tutto ciò che brilla è oro.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina. Giornata produttiva per sistemare questioni pratiche. In amore però lasciate spazio all’imprevisto: non tutto si può pianificare. Una sorpresa in serata può scaldare il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro fascino naturale. In amore è tempo di chiarimenti e di equilibrio ritrovato. I single potrebbero fare un incontro interessante. Nel lavoro la vostra diplomazia risolve una situazione tesa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende magnetici. È un giorno di trasformazioni interiori. In amore la passione è intensa, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro un’intuizione può cambiare le carte in tavola.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Pensate a un viaggio, a un progetto, a un cambiamento. In amore cercate sincerità totale. Nel lavoro una notizia positiva può aprire nuove prospettive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi e concreti. È una giornata favorevole per decisioni economiche. In amore però sciogliete la rigidità: chi vi ama ha bisogno di calore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 marzo 2026), Urano porta energia improvvisa. Un incontro o un’idea possono cambiare i programmi. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’intuizione ma controllate i dettagli.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni ed emozioni. In amore potete vivere un momento di grande intensità. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito creativo. La sera porta ispirazione.