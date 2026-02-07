Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, energia in ripresa. Bene il lavoro attivo. In amore torna la passione. Giornata ti vede più energico, ma anche più riflessivo del solito. Sul lavoro c’è una questione che va affrontata con calma, evitando reazioni impulsive. In amore torna la voglia di chiarire e di rimettere ordine nei sentimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo rassicurante, che ti invita alla concretezza. Il lavoro procede senza scossoni, ma con piccoli segnali positivi che vanno colti. In amore cerchi stabilità e gesti sinceri, più che grandi parole.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata vivace, con una mente brillante e tanta voglia di comunicare. Ottimi i contatti, gli spostamenti e le nuove idee. In amore sei curioso e disponibile, ma attenzione a non disperdere troppe energie.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende questa giornata emotiva ma costruttiva. Sul lavoro serve maggiore fiducia nelle tue capacità. In amore sei protettivo e sensibile, ma evita di chiuderti se qualcosa non va come speravi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 febbraio 2026), energia in crescita e desiderio di primeggiare. Sul lavoro puoi ottenere una piccola conferma importante. In amore il cielo è caldo, ma serve meno orgoglio e più ascolto.

Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva, ideale per sistemare e programmare. Sul lavoro sei preciso, forse un po’ troppo esigente. In amore hai bisogno di rassicurazioni, ma cerca di esprimerle con dolcezza.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo che chiede equilibrio e diplomazia. Sul lavoro alcuni dialoghi vanno gestiti con tatto. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa, ma lucida. Ottimo cielo per decisioni importanti e scelte strategiche. In amore sei magnetico, ma meno disposto ai compromessi: cerca il dialogo.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di movimento e cambiamento. Il lavoro favorisce le iniziative e le nuove idee. In amore senti il bisogno di maggiore libertà, ma senza fuggire dalle responsabilità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità al centro della giornata, ma con risultati concreti. Sul lavoro sei affidabile e determinato. In amore rischi di essere un po’ distante: una parola in più può fare la differenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 febbraio 2026), giornata creativa, ricca di intuizioni. Sul lavoro idee originali, ma non tutti sono pronti a seguirti. In amore cerchi complicità mentale e spazio personale.

Pesci

Cari Pesci, cielo sensibile e ispirato. Ottima giornata per i sentimenti e per tutto ciò che nasce dal cuore. Sul lavoro segui l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà.