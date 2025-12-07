Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, le stelle favoriscono decisioni coraggiose e nuovi inizi. Lavoro? Potreste ricevere conferme o opportunità inattese, ma è importante valutare bene ogni proposta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa settimana è utile per fare bilanci e organizzare il lavoro. Chi ha vissuto malintesi potrà chiarire e recuperare armonia. Le relazioni familiari richiedono attenzione, ma portano gratificazione.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace e stimolante. Le energie planetarie favoriscono comunicazione e nuovi contatti. Sul lavoro, idee e progetti creativi trovano terreno fertile. Torna la leggerezza e la voglia di dialogo.

Cancro

Cari Cancro, affrontate una settimana di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, eventuali tensioni vanno gestite con diplomazia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 dicembre 2025), settimana energica. La determinazione e la forza interiore sono ai massimi livelli. Lavoro? Progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore la passione è intensa.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è produttiva e concentrata. Le stelle favoriscono chiarezza mentale e organizzazione. Lavoro: nuove opportunità si presentano, ma serve metodo per sfruttarle al meglio. Chi ha vissuto tensioni può finalmente chiarire e ritrovare armonia.

Bilancia

Cari Bilancia, state affrontando giorni di equilibrio e rinnovamento. I rapporti esistenti possono migliorare grazie a dialogo e comprensione. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo una settimana intensa. Le stelle favoriscono decisioni decisive e momenti di forte passione. Capitolo lavoro: il cielo supporta iniziative audaci, ma serve lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo dei giorni di entusiasmo e nuove possibilità. Lavoro? Potreste ricevere riconoscimenti o proposte interessanti. L’intesa cresce e chi è single può fare incontri stimolanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo una settimana di concretezza e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avanzano e le soddisfazioni arrivano per chi è costante. La chiarezza e la sincerità consolidano le relazioni. Chi è single potrebbe scoprire nuove opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 dicembre 2025), le stelle favoriscono l’originalità e la capacità di trovare soluzioni innovative. Chi ha avuto dubbi può chiarire, mentre i single vivono esperienze interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di mostrare le vostre idee e metterle in pratica.

Pesci

Cari Pesci, la settimana si chiude con emozioni intense e intuizioni profonde. La sincerità e la sensibilità guideranno le relazioni. Chi è single può vivere un incontro speciale e sorprendente.