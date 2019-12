Oroscopo Branko oggi 7 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, avete ottime opportunità in campo professionale. Tuttavia, al momento siete concentrati più sui rapporti personali: quando qualcuno ha bisogno del vostro affetto, voi ci siete sempre. Continuate così. Approfittate del weekend per una gita fuori porta.

Toro

Cari amici del Toro, sotto il periodo di Natale è probabile che nascano nuovi amori. Fate attenzione alla salute e in particolare ai mal di gola, da sempre vostro tallone d’Achille. L’arrivo della Luna nel segno agevola gli incontri, ma anche le serata mondane con gli amici.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata durante la quale dovrete fare i conti con qualche delusione in ambito professionale. Forse ultimamente avete sbandierato troppo i vostri successi. Non preoccupatevi comunque, non accadrà nulla di irreparabile. Giornata ideale per un incontro d’amore improvvisato.

Cancro

Cari amici del Cancro, in campo professionale avete qualche problema con i colleghi, soprattutto quelli con cui lavorate già da diversi anni. Approfittatene per cambiare. Attenzione ai malanni di stagione, riguardatevi.

Leone

Cari Leone, oggi dovrete fare i conti con Saturno, che vi metterà alla prova sopratutto nel campo professionale o altre questioni di carattere pratico. Rispondete con la Luna in Ariete, che vi darà il giusto sprint per affrontare la giornata. Più leggero il dialogo coniugale, nonostante pressioni esterne.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko state vivendo un periodo particolarmente favorevole sia in campo professionale che in amore. Dovete approfittarne, anche perché gli ostacoli sono sempre all’orizzonte. Dedicatevi agli amici e regalatevi qualche serata mondana.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, si preannuncia un periodo non proprio favorevole per voi. Eppure, la vostra tenacia e la vostra capacità di stare al passo con tutto riuscirà a farvi superare qualsiasi ostacolo anche questa volta.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko la Luna è in Ariete fino a domani, domenica 8 dicembre, il che rende positiva la vostra giornata. Dovete fare attenzione, però, ai rapporti coniugali, specialmente quelli di lunga data che potrebbero subire qualche scossone.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro segno vive una situazione astrale pesante, ma riuscirete a scamparla anche questa volta. Siate prudenti, ma la strada del successo è comunque percorribile. Datevi da fare e mi raccomando: più stile!

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 dicembre 2019

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dovrete fare attenzione alla salute, specialmente se site in là con gli anni. Evitate comunque la vita sedentaria, uscite all’aria aperta e concedetevi una giornata di relax. Attenzione a domani, domenica 8 dicembre: è in arrivo una grande occasione.

Acquario

Cari Acquario, da un po’ di tempo a questa parte avete un atteggiamento egoista: è arrivato il momento di cambiare. Siete concentrati più sul lavoro che in amore: approfittate di questa giornata favorevole per portare avanti quel progetto personale a cui state lavorando da tempo.

Pesci

Cari Pesci, questo weekend sarà all’insegna dell’amore e della passione. Le stelle non sono contrarie al lavoro, anzi: vi faranno guadagnare, ma al tempo stesso vi chiedono di programmare solo incontri sentimentali per la sera. Staccate un po’ la spina.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci