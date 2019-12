Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, il consiglio di Paolo Fox per la giornata di oggi è quello di cercare di gestire il nervosismo. Avete fatto un buon lavoro negli ultimi giorni, perché rovinarlo con dell’impazienza nei confronti dei vostri collaboratori? Dovete rispettare voi stessi rispettando tutti quelli che vi stanno intorno e che vi aiutano a raggiungere un agognato successo professionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete fare un po’ di attenzione in più al portafogli… Ok, il Natale si avvicina, ma cercate di spendere meno. Avete avuto una serie di spese impreviste, come un viaggio che, per quanto emozionante, ha rappresentato un eccessivo fuori programma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi, 6 dicembre 2019, sarà assolutamente positiva, vista la sensazione di benessere che vi ha travolto già da qualche giorno. Vi sentite molto bene con voi stessi e questo vi porta a comportarvi decisamente meglio con le persone più vicine.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbe essere un venerdì sottotono. Avrete diversi impegni e non riuscirete a partecipare a tutti, quindi forse è il caso di non infuriarsi per qualcosa che non dipende da voi. Cacciate via il pessimismo e l’ansia, evitando anche polemiche e tensioni sia in casa che fuori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (venerdì 6 dicembre 2019) sarà una giornata in cui vi sentirete di poter scalare una montagna. Avete le giuste energie anche per mettere pace a un diverbio con un vostro superiore sul lavoro, situazione che fino a qualche giorno fa ritenevate non affrontabile. L’amore è splendido.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi sarà di recupero in vista del fine settimana. Sabato e domenica non si placheranno infatti gli impegni e quindi è giusto riposare qualche ora e ricaricarsi. Cercate di tenere a freno la lingua con qualcuno che non fa che provocarvi: non fate il suo gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: vi sentirete in grado di poter scalare una montagna. Avanti così!

