Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata un po’ nervosa quella oggi per i nati sotto il segno della Bilancia: potrebbe esserci qualche momento di tensione in particolare con una persona a cui tenete molto. Cercate di essere cauti, molto cauti, con le parole.

SCORPIONE

Giornata positiva invece per gli Scorpione, ma questo è un periodo davvero importante nella vostra vita. Potrebbero esserci dei cambiamenti positivi sia a livello personale sia professionale. Serata romantica alle porte. Godetevela.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, in questo venerdì di dicembre i Sagittario si sentiranno meglio, più forti e spavaldi. In amore potrebbero esserci delle belle sorprese in arrivo, coglietele al volo. Se vi interessa qualcuno questo è il momento di farvi avanti.

CAPRICORNO

Giornata nervosa per i Capricorno. Il consiglio è quello di non riversare le tensioni esterne, del lavoro, dello studio, della famiglia di origine, nella coppia. Meglio lasciare tutto fuori e godersi dei bei momenti. Tutto passa.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarà un venerdì 6 dicembre 2019 positivo e scorrevole in maniera molto piacevole grazie all’influsso della Luna, che vi rende anche più socievoli e propensi ai sentimenti e all’amore.

PESCI

Giornata abbastanza positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. Certo, la cautela serve, ma dipende anche dalle situazioni. A volte è necessario lasciarsi andare, specie in amore! Buttatevi!

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: siete in un momento davvero bello e positivo. Le stelle sono dalla vostra parte non perdete l’occasione di stare bene.

