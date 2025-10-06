Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, dopo una giornata intensa, la sera ti chiede di rallentare. Non strafare, concediti riposo e tempo di qualità con chi ti è vicino. L’amore chiede tenerezza: lascia da parte il tono battagliero e apriti a gesti dolci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la serata porta calore e intimità. Ottima per rafforzare i legami affettivi: un dialogo sincero o una cena condivisa scaldano il cuore. Non sottovalutare il valore delle piccole cose.

Gemelli

Cari Gemelli, la sera può portare qualche piccola tensione con chi ti sta vicino, forse per parole dette in fretta. Meglio non entrare in discussioni banali: un po’ di leggerezza riporta l’armonia.

Cancro

Cari Cancro, la Luna stimola il tuo cuore e accende emozioni profonde. È una serata perfetta per momenti d’intimità e per aprirsi ai sentimenti. In famiglia, maggiore serenità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 ottobre 2025), dopo una giornata brillante, ora hai bisogno di attenzioni diverse: non solo applausi, ma ascolto sincero. Una persona cara saprà donarti proprio questo. L’amore si nutre di complicità.

Vergine

Cari Vergine, la serata ti invita a rilassarti e a lasciare andare i programmi rigidi. Un film, un buon libro o una passeggiata lenta sono ciò che serve per ritrovare equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, atmosfera romantica e seducente: la sera può portare una sorpresa inattesa o un gesto affettuoso che scalda il cuore. Lasciati trasportare dal piacere di condividere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è qualcosa che ti rode dentro e rischia di appesantire la serata. Meglio chiarire subito con chi ami, senza rimandare. Un dialogo franco porterà più leggerezza.

Sagittario

Cari Sagittario, la sera è leggera e allegra: perfetta per uscire, ridere, stare con amici o lasciarsi trasportare dall’improvvisazione. L’umore migliora e l’energia si rinnova.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dopo l’impegno della giornata, la stanchezza si fa sentire. Concediti un premio: una cena tranquilla, un buon bicchiere di vino o semplicemente silenzio e pace.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 ottobre 2025), la serata è dinamica e stimolante. Amici, contatti o messaggi inattesi ti rendono vivace e curioso. In amore, la sorpresa è dietro l’angolo: resta aperto al nuovo.

Pesci

Cari Pesci, la notte ti accarezza con sogni dolci e un velo di romanticismo. La musica, la poesia o un momento tenero con la persona amata renderanno la serata speciale.