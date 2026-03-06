Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, siete combattivi ma dovete dosare le energie. In amore un confronto può diventare costruttivo se evitate l’impulsività. Per quanto riguarda il lavoro, si apre una piccola ma significativa opportunità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata concreta per molti di voi. Le stelle favoriscono stabilità economica e affetti sicuri. In amore si parla di futuro. Capitolo lavoro: una risposta attesa può arrivare nel pomeriggio.

Gemelli

Cari Gemelli, attenzione alle distrazioni. La mente corre veloce in queste ore di marzo ma serve concentrazione. In amore chiarite un dubbio. Capitolo lavoro: una collaborazione richiede maggiore impegno.

Cancro

Cari Cancro, emotività intensa. È il momento di dire ciò che sentite davvero. In amore le coppie si rafforzano. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una responsabilità che vi valorizza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 marzo 2026), energia in crescita. Siate generosi ma non orgogliosi. In amore recuperate passione. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta merita attenzione.

Vergine

Cari Vergine, precisione e metodo vi guidano. In amore serve più leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, giornata produttiva, ma non sovraccaricatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio da ritrovare in queste ore di marzo 2026. In amore dialogo fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, diplomazia vincente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità alle stelle. In amore chiarite subito ciò che vi turba. Nel lavoro una mossa strategica vi favorisce.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di libertà in queste ore di marzo 2026. In amore cercate sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, nuove prospettive si affacciano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza premiata in queste ore di marzo. In amore aprite il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, risultati tangibili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 marzo 2026), creatività in aumento. In amore sorpresa improvvisa. Per quanto riguarda il lavoro, idee innovative.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità profonda in queste ore di marzo. In amore romanticismo intenso. Per quanto riguarda il lavoro, intuizioni vincenti.