Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 6 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata meno impulsiva, più riflessiva. Sul lavoro rivedi una scelta. In amore chiarisci un dubbio.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Luna favorevole, ti senti più centrato. Bene il lavoro, soprattutto questioni economiche. Amore stabile.

Gemelli

Cari Gemelli, tante idee, ma serve ordine. Attenzione a non promettere troppo. In amore dialogo vivace.

Cancro

Cari Cancro, emozioni profonde, ma gestibili. Sul lavoro chiedi supporto se serve. Amore tenero ma sensibile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 febbraio 2026), giornata positiva se non forzi le situazioni. Bene i rapporti professionali. In amore meno orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, concentrazione alta. Ottimo giorno per sistemare e programmare. In amore sei più disponibile.

Bilancia

Cari Bilancia, piccoli squilibri da sistemare. Sul lavoro serve diplomazia. In amore torna la complicità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo intenso, ma produttivo. Decisioni importanti. In amore attrazione forte.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata un po’ nervosa. Non strafare. In amore chiarisci una distanza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, impegno costante e risultati concreti. In amore chiedi meno, dai di più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 febbraio 2026), voglia di cambiamento. Idee valide, ma tempi da rispettare. Amore imprevedibile.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità accentuata. Bene l’amore, meno le polemiche sul lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca