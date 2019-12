Oroscopo Branko oggi 6 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, ancora nervosismo per quanto riguarda gli affari professionali. Vi sembra che tutto quello che avete finora costruito si stia sgretolando, ma dovete imparare a prendervi le vostre responsabilità, soprattutto se siete a capo di una squadra e quella squadra non sta funzionando. Siete ostinati, avete una grande forza, ma dovete imparare ad ascoltare di più il prossimo e ad incassare le critiche restando in silenzio.

Toro

Cari amici del Toro, Mercurio che entra in Sagittario rende fortunate le vostre questioni domestiche, che attengono al privato, all’amicizia, all’amore e all’affetto. Questo 8 dicembre, la prima delle feste che arrivano, la passerete molto bene, in compagnia proprio di chi desideravate e non potevate certo chiedere di meglio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata in cui è meglio riposare, ricaricarsi un po’ in vista di un mese di dicembre per voi particolarmente impegnativo. La Luna non vi sta mostrando il suo miglior volto, in effetti, e questo provoca tensioni e discussioni con il partner. Quando siete così negativi arrivate a mettere in discussione tutto.

Cancro

Cari amici del Cancro, il week end si annuncia essere all’insegna del divertimento. Mangerete, berrete e vi divertirete con gli amici, forse riuscendo anche a conciliare un impegno lavorativo con uno destinato allo svago. Il settore professionale non vi dà pensieri, ma avete anche bisogno di recuperare energia e godervi un po’ di leggerezza.

Leone

Cari Leone, Marte in Scorpione è potente e non va sottovalutato, ma vi rende molto sciolti e disinvolti con il partner o con qualcuno conosciuto dsa poco ma che vi “stuzzica” non poco. Soprattutto a livello sessuale. Se questo 2019 si chiude in modo non molto soddisfacente a livello sentimentale, dal 2020 potete aspettarvi molto di più.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko sarà un bel week end sotto diversi profili. Sia quello amoroso, se siete dei single in cerca della vostra anima gemella, sia quello professionale, con una buona fortuna che andrà a benedire alcune vostre iniziative in cui credete e a cui tenete molto.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, qualcuno sul posto di lavoro vi sta mettendo alla prova e voi non aspettavate altro che avere un’occasione per dimostrare quanto valete. E riuscirete a farlo, il che vi farà sentire molto più forti anche per affrontare alcune dinamiche private. Favorito il cambiamento, il cambio di rotta.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko sono giornate fortunate, ma più che altro che vi invitano a cercare di essere ripagati dell’impegno che mettete in tutto quello che fate. Siete persone dalle impetuose passioni e dei forti sentimenti e oggi avrete anche una sana voglia di ribellione. L’amore pretende, ma voi saprete dargli.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle sono positive, avete solo Nettuno a remarvi contro. Tutto procede serenamente, non potete proprio lamentarvi. Una Luna straordinaria in Ariete arriverà a illuminarvi nella giornata di domani, dunque approfittatene anche per ritrovare un po’ di intesa con il partner, che sia il coniuge o una persona che frequentate da non molto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la Luna oggi è negativa e tocca con la sua luce gli affari familiari. Qualche notizia arriverà da lontano a mettervi preoccupazione, ma pian piano scoprirete che in realtà avrà anche dei risvolti positivi sulla vostra vita. L’amore è l’aspetto migliore del week end, quindi lasciatevi consolare dal partner.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede particolarmente provati da questa ultima settimana di lavoro e impegni, che è stata molto intensa. È dicembre, mese di bilanci su dove siete riusciti ad arrivare e dove ancora invece no, tempo per mettere in cantiere nuovi progetti e sperare in una crescita per quanto riguarda la vostra attività.

Pesci

Cari Pesci, cercate di farvi più di uno scrupolo prima di affrontare certi discorsi con alcune persone importanti della vostra vita. Avete da pensare ad alcune cose burocratiche e amministrative molto importanti e non è proprio il caso di disperdere le energie. Finiti gli impegni cercate di prendervi una domenica di relax e riflessione.

