Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata di equilibrio (finalmente) tra ragione e sentimento. Venere protegge le relazioni, ma sei tu a dover fare la prima mossa

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, riesci a gestire tutto con un’insolita leggerezza. Marte ti osserva di traverso: attenzione a piccoli scatti d’impazienza, soprattutto in ambito professionale.

Gemelli

Cari Gemelli, lavoro in fase di recupero: una nuova collaborazione si affaccia all’orizzonte. Fai attenzione alla forma fisica: il corpo chiede ascolto. Sera ispirata per chi scrive o crea.

Cancro

Cari Cancro, in amore, qualcosa si sta muovendo: anche chi ha chiuso di recente potrebbe sentire nostalgia. Giornata perfetta per risolvere un malinteso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 agosto 2025), con Luna e Giove a favore, hai un cielo che ti accompagna verso nuove esplorazioni. Idee, sogni, progetti: è il momento di osare. Chi lavora all’estero o ha contatti con l’estero è favorito.

Vergine

Cari Vergine, l’amore ti sorride: anche una semplice amicizia può trasformarsi in qualcosa di più profondo. Occhi aperti!

Bilancia

Cari Bilancia, la responsabilità non ti spaventa, ma oggi potresti sentire un po’ di stanchezza. Non è il momento di mollare: ciò che stai costruendo resisterà nel tempo. L’amore richiede pazienza e ascolto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un consiglio? Stasera spegni tutto e dedicati a ciò che ti rigenera davvero.

Sagittario

Cari Sagittario, Luna opposta porta un po’ di confusione in amore e nei rapporti in generale. Ma Mercurio ti sostiene nel lavoro, dove puoi davvero sorprendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se stai pensando a un cambiamento, questo è il momento per guardarti intorno. Notizie in arrivo da lontano. Sera nervosa: meglio poche persone, ma buone.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 agosto 2025), giornata ispirata, ideale per chi lavora con la fantasia, la creatività, le emozioni. La Luna ti coccola, ma Venere chiede più chiarezza in amore: evita ambiguità.

Pesci

Cari Pesci, se hai qualcosa da dire, fallo con dolcezza ma decisione. Nel lavoro, non sottovalutare una nuova proposta: potrebbe rivelarsi una svolta.