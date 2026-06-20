Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 20 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo porta armonia e voglia di chiarezza. Nel lavoro potreste trovare un accordo vantaggioso oppure risolvere una situazione che vi lasciava perplessi. In amore il dialogo è favorito e le emozioni scorrono con maggiore naturalezza. Una giornata positiva per chi desidera rafforzare un legame.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 giugno 2026), siete tra i segni più forti del momento. L’intuito è straordinario e vi permette di comprendere immediatamente quali opportunità meritano attenzione. Nel lavoro avete una marcia in più e qualcuno potrebbe riconoscere il vostro valore. In amore siete affascinanti e profondi. Le stelle favoriscono incontri e passioni intense.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è grande e oggi potreste iniziare a guardare con interesse a nuove prospettive. Nel lavoro avete bisogno di stimoli e le stelle vi incoraggiano a uscire dalla routine. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Un incontro o una conversazione potrebbero sorprendervi piacevolmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta conferme importanti. Nel lavoro raccogliete i frutti di un impegno costante e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti. In amore siete più disponibili del solito a mostrare ciò che provate. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le emozioni condivise.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di certezze. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi molto interessante. Nel lavoro siete creativi e pronti a sperimentare. In amore cercate rapporti autentici, capaci di rispettare i vostri spazi senza rinunciare alla complicità.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi permette di comprendere persone e situazioni con grande lucidità. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi vincente. In amore il cielo è dolce e protettivo: le coppie ritrovano armonia e i single potrebbero vivere emozioni inattese ma molto intense.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi permette di comprendere persone e situazioni con grande lucidità.