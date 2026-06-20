Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi trova combattivi e pieni di energia. Avete voglia di recuperare terreno e di dimostrare quanto valete. Nel lavoro potrebbero arrivare occasioni interessanti, ma sarà importante non avere fretta e valutare bene ogni proposta. In amore siete passionali e diretti, ma oggi dovreste evitare di reagire impulsivamente a piccole provocazioni. Un po’ di pazienza vi aiuterà a vivere meglio i rapporti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 giugno 2026), il cielo vi regala tranquillità e concretezza. È una giornata ideale per sistemare questioni pratiche e fare progetti a lungo termine. Nel lavoro avete una visione molto chiara di ciò che volete ottenere e questo vi rende particolarmente efficaci. In amore cresce il desiderio di stabilità e di serenità. Chi è in coppia vive momenti rassicuranti, mentre i single potrebbero fare una conoscenza interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle favoriscono la comunicazione e i contatti con persone nuove. Nel lavoro potreste ricevere una proposta inattesa oppure intuire una strada diversa da seguire. In amore il cielo vi invita a essere più sinceri e meno sfuggenti. Una persona potrebbe aspettare un vostro gesto da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, questa giornata vi aiuta a recuperare equilibrio. Alcune preoccupazioni recenti iniziano a pesare meno e riuscite a guardare avanti con maggiore serenità. Nel lavoro siete intuitivi e sapete cogliere particolari che sfuggono agli altri. In amore cresce il desiderio di vivere sentimenti autentici e profondi. Una serata tranquilla potrebbe regalarvi emozioni molto belle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi dona una forte carica positiva. Nel lavoro siete determinati e pronti a prendervi responsabilità importanti. Potrebbero arrivare conferme o apprezzamenti. In amore avete bisogno di sentirvi amati, ma ricordate che anche l’ascolto è una forma di affetto. Le stelle favoriscono i chiarimenti e i nuovi inizi.

VERGINE

Cari Vergine, siete particolarmente lucidi. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in questioni che vi hanno creato qualche preoccupazione. Le stelle favoriscono i progetti a lungo termine e le scelte ponderate. In amore dovreste cercare di vivere con maggiore leggerezza. Non tutto deve essere perfetto per funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete particolarmente lucidi. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in questioni che vi hanno creato qualche preoccupazione.