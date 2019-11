Oroscopo Branko oggi 5 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 5 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’amministrazione dell’economia familiare è qualcosa che in questo periodo vi riesce particolarmente bene, grazie anche a Giove porta fortuna. Mercurio, nel frattempo, stimola iniziative professionali, progetti e ambizioni. Per quanto riguarda la vita privata, avete bisogno di stare vicino a chi vi capisce, a persone con cui riuscite ad entrare in empatia.

Toro

Cari Toro, state costruendo il vostro futuro, mattoncino dopo mattoncino, e il consiglio di Branko è quello di continuare a non avere fretta e di attendere sempre che i tempi siano maturi per compiere il passo successivo sulla strada che porta ai vostri traguardi amorosi e professionali. Giornata di ripresa dopo un lunedì denso di nervosismo e impegni.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna splende in Acquario in perfetta combinazione con Marte, donandovi intuito e forza. Ed è proprio quello che vi serve in un momento, come quello attuale, in cui vi si richiede di fare scelte e prendere decisioni importanti, di quelle che richiedono coraggio e anche tanta fermezza. L’amore va bene, anche se non è il vostro primo pensiero.

Cancro

Cari amici del Cancro, vi sentite potenti in queste giornate novembrine, carichi e capaci di affrontare qualsiasi incombenza senza timore. Qualcuno vi ha fatto un’iniezione di fiducia e adesso volete dimostrargli che non si sbagliava. L’amore, nel frattempo, beneficia di questa vostra rinforzata fiducia in voi stessi, rendendovi ammalianti e più seduttivi.

Leone

Cari amici del Leone, se siete a capo di un team di lavoro dovreste cercare di limitare la vostra ansia del risultato e smetterla di fare pressioni su persone che, probabilmente, hanno solo bisogno di essere incoraggiate. La Luna quadrata a Mercurio vi aiuta nel pratico, nella gestione di diversi affari lavorativi e familiari. Un martedì che scorrerà liscio come l’olio.

Vergine

Cari Vergine, oggi è uno di quei giorni in cui fare il passo più lungo della gamba potrebbe pagare (e non poco). La fortuna vi bacia appassionatamente, con Marte e Plutone in una posizione decisamente “amichevole”, quindi cercate di mettere presto la quinta marcia e lanciarvi a livello professionale. Avevate in programma un appuntamento galante? Rimandatelo. Oggi avete altre priorità.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte sta abitando nel vostro segno già da qualche giorno e, se da una parte vi rende battaglieri, dall’altra anche un po’ aggressivi. Solo che oggi sarebbe meglio risparmiare qualche parola ed evitare lo scoppio di alcune discussioni che potrebbero rovinarvi la settimana. Cercate di intervenire in un discorso solo se viene messo in dubbio il vostro impegno.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, dovreste interrogarvi sul valore delle persone di cui vi circondate. È una fase di crescita personale ed è giusto capire chi volete vicino nel vostro cammino e chi, invece, prende sempre una direzione diversa dalla vostra, una che voi non scegliereste mai. La fortuna è dalla vostra parte, come anche i vostri pianeti guida, Marte e Plutone.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko suggerisce di non trascendere con provocazioni che potrebbero portarvi a uno scontro acceso con qualcuno a cui volete bene. A volte è necessario tacere, anche se ritenete che quell’osservazione sia piena di sincero affetto e volta a migliorare chi avete di fronte.

Capricorno

Capricorno, se iniziate qualcosa vi piace metterci il massimo dell’impegno. O fate qualcosa bene, o non la fate per niente; Marte e Plutone, però, mandano in confusione l’ambiente professionale e vi rendono più complessa un’operazione importante. Le difficoltà che incontrerete, però, vi porteranno ad un rinnovamento profondo del vostro io, a una crescita positiva.

Acquario

Cari Acquario, l’amore è il protagonista di queste vostre giornate. Sia lui che lei ritrovano la passione e il coinvolgimento di un tempo e si dichiarano pronti a vivere una nuova fase sentimentale della loro vita. La fortuna, d’altronde, è inarrestabile in questo campo. Fatene una scorta.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko vi vede particolarmente appassionati in questo periodo. E umani, soprattutto, perché avete capito che è con l’umanità che siete riusciti a conquistare la fiducia degli altri nell’ambiente privato e in quello pubblico-professionale. Comportarvi bene, seguire un’etica, è molto importante per voi.

