Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Martedì 5 novembre – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, questo martedì potrebbe essere molto fortunato per voi dal punto di vista economico, finalmente le stelle tornano a sorridervi e vi accompagnano sulla strada del guadagno. Il lavoro torna a dare soddisfazioni, avete superato il periodo buio e avete ritrovato gusto nel vostro mestiere. L’amore vi sorride, ma forse un po’ tirato, approfittate del momento per parlare di questioni delicate, nel weekend la situazione potrebbe peggiorare.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo Paolo Fox questo sarà un martedì da prendere con le pinze, avete alcune decisioni da prendere e non sapete da dove partire, l’importante è ragionare sul da farsi senza fretta. Vedrete che tra domani e dopodomani le stelle vi aiuteranno nella riflessione. Il lavoro procede alla grande, grazie al supporto del Sole e Mercurio.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, questo martedì sarà mogio per voi. Secondo Paolo Fox, avvertirete una forte stanchezza fisica che non passerà tanto facilmente. Pazientate per qualche altro giorno e vedrete che il weekend sarà fortunato. Ritagliatevi qualche spazio per voi stessi, ultimamente avete messo gli altri al primo posto e avete trascurato i vostri interessi. Sfruttate l’influenza di Giove nel vostro segno per portare a termine un progetto a voi caro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare problemi di natura economica e anche conflitti familiari. Non aspettate che le cose migliorino da sole perché non sarà così. Avete bisogno di chiarire tutto il prima possibile, perché nel weekend la vostra turbolenza non potrà che peggiorare.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di prestare attenzione ai sentimenti per questo martedì, soprattutto se avete la persona giusta al vostro fianco. L’amore è una componente importante nella vostra vita, non trascuratela, perché vi aiuta nei momenti più difficili, in particolare in questo periodo in cui il lavoro sembra privarvi di ogni gioia.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox questo martedì sarà molto positivo per voi e vi permetterà d’intraprendere una nuova strada. Ci avviciniamo alla fine dell’anno e tanti progetti sono stati sviluppati, così come tanti altri usciranno fuori. La Luna da domani transita nel vostro segno e vi avvicinerà a buone soluzioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dei Pesci: la Luna da domani entra nel vostro segno e porta consiglio, lasciatevi suggerire il percorso migliore per fare nuove scelte.

