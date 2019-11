Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi vedrà un tantino agitati. Il nervosismo è diventato la vostra ombra, potreste voler discutere con il primo che capita soltanto per scaricare la tensione ed è un atteggiamento che potrebbe comportare diversi problemi, nella sfera sentimentale quanto a lavoro. La vita di coppia ultimamente sta attraversando una leggera crisi, non alimentate il fuoco della discordia con delle sciocchezze. Analizzate bene le parole prima di buttarle fuori dalla bocca, avete troppa carne sul fuoco e non potete farla bruciare.

TORO

Cari Toro, siamo a martedì e siete già stanchi di questa settimana di novembre. E pensare che il mese è appena iniziato! Secondo Paolo Fox avvertite troppo stress, forse perché dovete pensare bene al vostro futuro e non avete ancora le idee chiare a riguardo. Il cambiamento è nell’aria, avete molti pensieri che ronzano per la testa. Non stancatevi troppo a furia di pensare e soprattutto non gettate il vostro stress sul partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di chiarire il vostro punto di vista. Se avete lasciato qualcosa in sospeso negli ultimi tempi, è arrivato il momento del confronto: meglio fuori che dentro, evitate di tenere per voi i pensieri e le parole, se c’è qualcosa che vi fa star male dovreste vuotare il sacco. Secondo Paolo Fox tra oggi e domani potreste avvertire maggiori tensioni, soprattutto in coppia, ma l’agitazione sfumerà.

CANCRO

Cari amici del Cancro, questo martedì 5 novembre potrebbe essere ideale per recuperare una storia finita male. Chi ha dei rimorsi ultimamente sta ripercorrendo il viale dei ricordi con molta insistenza. Paolo Fox suggerisce agli indecisi di lanciarsi in una fase di recupero, che però potrebbe costarvi caro. Non concentrate tutte le attenzioni sulla sfera sentimentale, anche il lavoro ha bisogno della vostra energia.

LEONE

Cari Leone, questa sarà una giornata un tantino fiacca, non avvertite forti stimoli e credete che in questo periodo della vostra vita sia più facile gettare la spugna piuttosto che lottare con le unghie e con i denti. Avete preso le distanze dalle persone – amici, famiglia, persino il partner – e siete diventati vittime di voi stessi. Allentate un po’ la presa e ammorbidite il vostro atteggiamento, avete soltanto bisogno d’affetto m non lo otterrete respingendo chi vi vuole bene.

VERGINE

Cari amici della Vergine, questo martedì 5 novembre sarà interessante secondo Paolo Fox. Sfruttate appieno la simpatia delle stelle perché tra qualche giorno dovrete affrontare diverse problematiche. Siete entrati in una fase di rivelazioni, avete capito cosa state cercando dalla vita e farete di tutto per ottenerlo, fermo restando che ogni conquista comporta un sacrificio. Rimboccatevi le maniche: si parte!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sarà una giornata interessante per chi vorrà portare a termine alcuni progetti ma non andate di fretta, prendetevi del tempo per riflettere e magari decidete nel weekend.

