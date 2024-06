Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva perché le stelle vi sostengono sia nel lavoro che negli affari. Potete ottenere grandi conquiste e dimostrare di che pasta siete fatti. Tutti riconosceranno le vostri doti professionali e vi sentirete apprezzati e stimati. Questa è la strada verso il meritato successo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata ottima per i sentimenti. La Luna favorevole e Venere nel segno renderanno l’amore finalmente protagonista e positivo. Se avete avuto difficoltà negli ultimi tempi, ora potete recuperare e stare al passo. Ritorna serenità nella coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, vi troverete a risolvere un problema di natura burocratica. Affidatevi ai consigli di un esperto. Giove è dalla vostra parte e vi protegge se qualcosa non sta andando come avreste voluto. Gli ostacoli non mancano, ma voi troverete come sempre le giuste soluzioni a ogni problema.

Cancro

Cari Cancro, Venere in buon aspetto riporterà serenità in amore, come vi mancava da tempo. Se avete avuto discussioni con il partner, è il momento di parlarsi e chiarire. Sul lavoro invece le cose non stanno andando come avreste voluto. Siate reattivi e ottimisti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 giugno 2024), siete presi da numerose questioni pratiche e burocratiche da risolvere il prima possibile. Ma per fortuna non avete nulla da temere, le stelle vi assistono. Avrete il giusto sostegno per prendere decisioni importanti.

Vergine

Cari Vergine, la Luna nel segno e Venere in Toro vi permetteranno di cogliere al più presto ottime opportunità. Potete sfruttare il favore delle stelle e ottenere grandi cose. Certi treni non passano due volte. Sfruttate le occasioni che vi si presenteranno al meglio delle vostre chance.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete prendere la vita con maggiore filosofia e capire da che parte state andando. Il periodo in effetti è complicato, ma presto ci saranno ottime opportunità per costruire qualcosa di speciale. Forse però non è il momento giusto per prendere decisioni radicali, né in amore né sul lavoro!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oroscopo favorevole per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Potete costruire qualcosa di davvero speciale, specie in compagnia del partner. Favoriti i contatti e i nuovi incontri, sia in amore che sul lavoro. Mettete da parte le preoccupazioni di origine pratica che riguardano la famiglia e il lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, avvertite ultimamente un calo di passione. Questo vale in particolare per le coppie di lunga data. Cercate di tenere vivo il sentimento, che è la cosa fondamentale, ma anche la carne vuole la sua parte. Il consiglio è di organizzare qualcosa con il partner per ravvivare la coppia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata ottima con Luna e Venere in ottimo aspetto. Le stelle vi invitano ad organizzare qualcosa di piacevole con il partner per tenere alta la passione. Potrebbe esserci una gradita sorpresa sul piano professionale. Insomma, inizia una fase di autentico recupero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 giugno 2024), inutile rimpiangere il passato o vivere di nostalgia. Siete nervosi e la tensione è nell’aria, ma state pian piano risolvendo tutto e ritrovando fiducia in voi stessi e nel prossimo. Sul lavoro dei miglioramenti entro fine mese.

Pesci

Cari Pesci, troppi pensieri attanagliano la vostra mente. Le preoccupazioni vi rendono nervosi e isterici. C’è forte agitazione in famiglia. Il momento è di transizione, le stelle sono ancora dalla vostra parte e voi dovreste cercare di prendere la vita con più filosofia. Presto tutto migliora.