Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, ma non tutto va risolto di impulso. Sul lavoro chiarisci una questione rimasta in sospeso. In amore serve più ascolto, meno fretta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo stabile che ti aiuta a ritrovare sicurezza. Bene il lavoro pratico, meno le polemiche. In amore cerchi conferme sincere.

Gemelli

Cari Gemelli, mente veloce e parola efficace. Ottimo giorno per contatti e spostamenti. In amore torna la voglia di leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, Luna sensibile, emozioni in primo piano. Sul lavoro non farti condizionare dall’umore. Amore protettivo, ma evita di chiuderti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 febbraio 2026), energia in crescita, voglia di protagonismo. Bene il lavoro, specie se devi esporti. In amore non pretendere tutto subito.

Vergine

Cari Vergine, giornata ordinata e produttiva. Attenzione solo a non essere troppo critico. In amore conta di più il gesto che la parola.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio da ritrovare. Dialoghi importanti sul lavoro. In amore chiarimento necessario ma costruttivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, istinto forte e mente lucida. Ottimo giorno per decisioni strategiche. In amore sei intenso, ma più disponibile.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di movimento e novità. Bene contatti e nuove idee. In amore serve più presenza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, responsabilità al centro, ma con buoni risultati. Non trascurare i sentimenti. Serata più morbida.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 febbraio 2026), idee originali, ma non tutti ti capiscono subito. Insisti con calma. In amore bisogno di libertà.

Pesci

Cari Pesci, intuizioni forti e cuore aperto. Bene l’amore e i rapporti sinceri. Lavoro da gestire senza distrazioni.