Ultimo aggiornamento ore 08:00
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 5 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, inizia dicembre con una spinta di energia e determinazione. Le stelle favoriscono decisioni coraggiose e nuovi inizi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere conferme o opportunità inattese, ma è importante valutare bene ogni proposta.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa settimana è utile per fare bilanci e organizzare il lavoro in modo efficace. Chi ha vissuto malintesi potrà chiarire e recuperare armonia. Le relazioni familiari richiedono attenzione, ma portano gratificazione. Capitolo lavoro: è importante non forzare i tempi.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace e stimolante. Le energie planetarie favoriscono comunicazione e nuovi contatti. Sul lavoro, idee e progetti creativi trovano terreno fertile. In amore, torna la leggerezza e la voglia di dialogo. Chi è single potrebbe vivere un incontro intrigante.

Cancro

Cari Cancro, affrontate una settimana di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti. Serve più ascolto e pazienza: non lasciate che le emozioni negative prevalgano. Per quanto riguarda il lavoro, eventuali tensioni vanno gestite con diplomazia.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), settimana energica. La determinazione e la forza interiore sono ai massimi livelli. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore la passione è intensa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la settimana è produttiva e concentrata. Le stelle favoriscono chiarezza mentale e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità si presentano, ma serve metodo per sfruttarle al meglio. Chi ha vissuto tensioni può finalmente chiarire e ritrovare armonia.

Bilancia

Cari Bilancia, state affrontando giorni di equilibrio e rinnovamento. I rapporti esistenti possono migliorare grazie a dialogo e comprensione. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee e collaborazioni sono favorite.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo una settimana intensa. Le stelle favoriscono decisioni decisive e momenti di forte passione. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo supporta iniziative audaci, ma serve lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo dei giorni di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o proposte interessanti. L’intesa cresce e chi è single può fare incontri stimolanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo una settimana di concretezza e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avanzano e le soddisfazioni arrivano per chi è costante. La chiarezza e la sincerità consolidano le relazioni. Chi è single potrebbe scoprire nuove opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 dicembre 2025), le stelle favoriscono l’originalità e la capacità di trovare soluzioni innovative. Chi ha avuto dubbi può chiarire, mentre i single vivono esperienze interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di mostrare le vostre idee e metterle in pratica.

Pesci

Cari Pesci, la settimana si chiude con emozioni intense e intuizioni profonde. La sincerità e la sensibilità guideranno le relazioni. Chi è single può vivere un incontro speciale e sorprendente.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
