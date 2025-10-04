Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna ti guarda di traverso e ti chiede di rallentare: oggi l’impazienza è nemica dei risultati. Ma un incontro improvviso può riaccendere entusiasmo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti sostiene e dona dolcezza. Buone nuove per i sentimenti, mentre il lavoro richiede più concretezza. Sorridi: il cuore si apre.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio è dalla tua parte, ma Saturno frena i sogni: usa l’ingegno per superare un piccolo ostacolo. La sera porta chiarezza interiore.

Cancro

Cari Cancro, le acque si muovono: emozioni forti, intuizioni felici. In amore si avverte un richiamo profondo, quasi magnetico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 ottobre 2025), Sole e Marte ti danno energia, ma non strafare. La passione è in primo piano, e un gesto audace può cambiare la giornata.

Vergine

Cari Vergine, la Luna favorisce i dettagli, la precisione: oggi la tua pazienza porta frutti concreti. Un messaggio ti sorprende.

Bilancia

Cari Bilancia, l’aria è frizzante: relazioni sociali al centro, ma attenzione ai troppi compromessi. L’amore chiede sincerità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti rende magnetico: oggi una parola tua può convincere chiunque. Giornata ideale per incontri intensi.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte si allarga: sogni di viaggio, desiderio di cambiamento. Sii prudente nelle spese, ma non rinunciare all’entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata che premia la costanza. Qualcuno riconosce i tuoi sforzi. In amore, però, serve più leggerezza

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 ottobre 2025), Urano scuote le tue certezze: novità improvvise, che possono aprire strade inattese. Accoglile senza paura.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno ti porta lontano, tra sogni e desideri. Oggi la fantasia è alleata, ma resta con i piedi per terra nelle questioni pratiche.