Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 4 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna ti guarda di traverso e ti chiede di rallentare: oggi l’impazienza è nemica dei risultati. Ma un incontro improvviso può riaccendere entusiasmo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti sostiene e dona dolcezza. Buone nuove per i sentimenti, mentre il lavoro richiede più concretezza. Sorridi: il cuore si apre.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio è dalla tua parte, ma Saturno frena i sogni: usa l’ingegno per superare un piccolo ostacolo. La sera porta chiarezza interiore.

Cancro

Cari Cancro, le acque si muovono: emozioni forti, intuizioni felici. In amore si avverte un richiamo profondo, quasi magnetico.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 ottobre 2025), Sole e Marte ti danno energia, ma non strafare. La passione è in primo piano, e un gesto audace può cambiare la giornata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la Luna favorisce i dettagli, la precisione: oggi la tua pazienza porta frutti concreti. Un messaggio ti sorprende.

Bilancia

Cari Bilancia, l’aria è frizzante: relazioni sociali al centro, ma attenzione ai troppi compromessi. L’amore chiede sincerità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti rende magnetico: oggi una parola tua può convincere chiunque. Giornata ideale per incontri intensi.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte si allarga: sogni di viaggio, desiderio di cambiamento. Sii prudente nelle spese, ma non rinunciare all’entusiasmo.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, una giornata che premia la costanza. Qualcuno riconosce i tuoi sforzi. In amore, però, serve più leggerezza

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 ottobre 2025), Urano scuote le tue certezze: novità improvvise, che possono aprire strade inattese. Accoglile senza paura.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno ti porta lontano, tra sogni e desideri. Oggi la fantasia è alleata, ma resta con i piedi per terra nelle questioni pratiche.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 3 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca