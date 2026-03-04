Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi rende impazienti. Sentite che qualcosa deve muoversi, e in effetti si muoverà, ma secondo tempi più lenti di quelli che desiderate. In amore evitate confronti accesi: oggi le parole hanno un peso doppio. Nel lavoro una questione economica richiede attenzione. La sera porta un chiarimento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e vi dona una calma preziosa. È il giorno giusto per parlare di progetti, di casa, di futuro condiviso. Le coppie trovano stabilità, i single cercano sicurezza. Nel lavoro una trattativa può prendere forma concreta. Attenzione solo a un piccolo affaticamento fisico.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola la mente ma crea dispersione. Troppe idee rischiano di confondervi. In amore c’è bisogno di sincerità totale: evitate mezze parole. Nel lavoro arriva una notizia che vi costringe a riorganizzare un programma. La serata è più leggera.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende profondi e nostalgici. Sentite il bisogno di protezione e di calore. In amore potete vivere un momento intenso, ma solo se vi aprite davvero. Nel lavoro una responsabilità vi mette alla prova: accettatela, è un segno di fiducia nei vostri confronti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 marzo 2026), il Sole vi dona energia ma vi chiede misura. Non è il momento dell’orgoglio, è il momento della strategia. In amore una discussione può trasformarsi in chiarimento. Nel lavoro un’opportunità si affaccia: osservate bene prima di decidere.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina. Giornata ideale per sistemare documenti e questioni pratiche. In amore cercate meno perfezione e più spontaneità. Una sorpresa inattesa può cambiare l’umore della sera.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro fascino. È una giornata di armonia ritrovata. In amore potete chiarire una tensione recente. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà decisiva per risolvere una questione delicata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intensi e determinati. È un giorno di trasformazione interiore. In amore la passione è forte ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro un’intuizione può aprire una strada nuova.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Pensate a un viaggio, a un cambiamento, a un progetto ambizioso. In amore cercate verità e libertà. Nel lavoro arriva una notizia che apre nuove prospettive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi. È giornata di risultati concreti. In amore però sciogliete la rigidità: chi vi ama ha bisogno di sentire calore. Una questione economica si chiarisce.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 marzo 2026), Urano porta un’energia improvvisa. Un incontro o un’idea possono cambiare i vostri programmi. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’intuizione.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni ed emozioni. In amore potete vivere un momento dolcissimo. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito creativo. La sera porta ispirazione.