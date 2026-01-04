Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 4 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, si apre un periodo brillante e pieno di movimento. Avete le idee chiare e una forte spinta verso nuove avventure, sia professionali sia personali. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o fare un incontro utile per il vostro futuro.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo giorni più equilibrati rispetto alla settimana precedente. Avete bisogno di ritrovare ritmo e organizzazione, soprattutto sul lavoro dove stanno nascendo nuove possibilità di miglioramento.

Gemelli

Cari Gemelli, sta per iniziare una settimana vivace. Vi sentite creativi, dinamici e pronti a comunicare con maggiore spontaneità.

Cancro

Cari Cancro, state entrando in una fase più stabile ed emotivamente profonda. Avete voglia di protezione, ma anche di costruire qualcosa di importante.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 gennaio 2026), settimana forte, decisa e piena di entusiasmo. Avete la sensazione di potervi finalmente muovere senza ostacoli.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, prudenza e razionalità. È una settimana perfetta per fare ordine nella vita personale e professionale. In amore avete bisogno di stabilità: le coppie lavorano su un dialogo più sincero, mentre i single osservano con attenzione prima di esporsi.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e leggerezza. Siete più aperti al dialogo e alla collaborazione. In amore torna la serenità: le coppie vivono un clima piacevole, mentre i single possono incontrare qualcuno con cui nasce un’intesa immediata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana intensa. Avete voglia di cambiamento e siete pronti a fare scelte definitive.

Sagittario

Cari Sagittario, vivete giorni pieni di entusiasmo e novità. Siete pronti a muovervi, viaggiare, scoprire e ampliare orizzonti. In amore domina la voglia di libertà.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, inizia una settimana molto produttiva. Avete una visione chiara degli obiettivi e state costruendo basi solide per il futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 gennaio 2026), state vivendo un periodo brillante, ricco di creatività e nuove possibilità.

Pesci

Cari Pesci, settimana delicata ma molto intuitiva. Ascoltare le emozioni vi aiuta a fare scelte più autentiche. In amore, le coppie trovano maggiore sintonia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca