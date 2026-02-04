Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata più riflessiva. Dopo l’impulso arriva la consapevolezza. Meglio correggere la rotta che forzare. In amore chiarimenti necessari, ma costruttivi. Sul lavoro una risposta tarda, ma arriva.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo vi sorride. Luna favorevole, sensazione di stabilità. Vi sentite più sicuri, e questo si vede. Ottimo giorno per accordi e scelte concrete. In amore serenità ritrovata.

Gemelli

Cari Gemelli, rallentate un po’. La mente corre, ma il corpo chiede tregua. Scegliete le priorità. In amore evitate ambiguità. Buona la sera per parlare con sincerità.

Cancro

Cari Cancro, giornata di forza emotiva. Vi sentite più centrati. È il momento giusto per difendere ciò che amate. Sul lavoro potete farvi valere con dolcezza. In amore stabilità in crescita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), il Sole vi sostiene, ma la Luna vi chiede misura. Leadership sì, ma con eleganza. In amore attenzione all’orgoglio. Buon momento per chiarire una questione pratica.

Vergine

Cari Vergine, cielo ordinato. Oggi tutto sembra andare al posto giusto. Piccole soddisfazioni quotidiane. In amore meno critiche e più cuore. Benessere in miglioramento.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata armonica. Favoriti i rapporti, gli incontri, le riconciliazioni. La bellezza vi salva, anche nei momenti tesi. In amore dolcezza e romanticismo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete più aperti. Capite che non serve controllare tutto. Lasciar andare è una forma di potere. In amore dialogo profondo. Bene il lavoro di ricerca o strategia.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva, ma meno frenetica. Ogni passo ha un senso, anche quelli piccoli. In amore voglia di progettare. Energia buona, ma non strafate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo concreto. Oggi raccogliete ciò che avete seminato. Una conferma vi rassicura. In amore più disponibilità. Attenzione alla stanchezza serale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), giornata creativa. Idee nuove, contatti interessanti. Seguite ciò che vi rappresenta davvero. In amore voglia di autenticità. Buona forma mentale.

Pesci

Cari Pesci, cielo dolce e ispirato. Oggi siete più fiduciosi. Le emozioni diventano guida, non ostacolo. In amore momenti intensi. Ottima giornata per arte e creatività.