Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana che state vivendo è veramente intensa e premia chi ha il coraggio di esporsi. Lavoro? Qualcosa si muove sotto traccia: un progetto che sembrava fermo torna improvvisamente in pista.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo una fase costruttiva: affari, trattative e questioni patrimoniali tornano a girare nel verso giusto. Le relazioni affettive ritrovano armonia, purché evitiate rigidità inutili.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana di chiarimenti soprattutto nelle relazioni dove le parole sono rimaste in sospeso. Vita sociale in aumento.

Cancro

Cari Cancro, in queste ore di inizio dicembre serve tanta prudenza: la stanchezza accumulata non sparisce da un giorno all’altro. In amore cresce il desiderio di stabilità e rassicurazione reciproca.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 dicembre 2025), settimana brillante. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspettano conferme. La vostra luce personale è forte e attrae persone e situazioni utili.

Vergine

Cari Vergine, la settimana richiede equilibrio e una gestione più morbida delle tensioni. Ottime giornate per chi desidera sistemare questioni pratiche.

Bilancia

Cari Bilancia, vi aspettano giornate di inizio dicembre che parlano di mediazione e diplomazia, due qualità che sapete maneggiare con stile. Attenzione alle dispute burocratiche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una settimana dinamica, in cui la creatività si accende e vi guida verso soluzioni originali. Lavoro? Potete far valere un’idea o prendere un’iniziativa che segnerà una differenza.

Sagittario

Cari Sagittario, ricercate leggerezza e nuove prospettive: questa settimana ve ne offre diverse. È un cielo che invita a pianificare mosse future.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, settimana che vi chiede di riequilibrare il rapporto tra doveri e vita personale. Il lavoro vi assorbe, ma non potete sacrificare tutto al senso di responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 dicembre 2025), è tempo di muoversi, proporre, osare un po’ di più. Una notizia o un messaggio potrebbe riportare entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, emergono idee originali, ma mantenete un minimo di concretezza.

Pesci

Cari Pesci, la creatività è il vostro punto di forza nella settimana entrante. Per chi lavora in ambiti artistici, culturali o comunicativi, il cielo è fertile e stimolante.