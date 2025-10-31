Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata brillante, ma attenzione agli eccessi di entusiasmo. Marte vi dà fuoco sacro: ottimo per iniziare un progetto, meno per discutere con un superiore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cuore batte forte per una persona speciale. Il lavoro vi premia, ma serve un piccolo passo indietro per evitare tensioni. Le stelle favoriscono la pazienza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende rapidi, ma anche distratti. Potreste dimenticare qualcosa d’importante: controllate due volte mail e appuntamenti. In amore, messaggi intriganti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge: giornata di coccole, casa e affetti. Ottimo momento per chiarire vecchie incomprensioni. Il lavoro scorre tranquillo, senza scosse.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), siete al centro della scena, come sempre. La Luna vi accende il carisma e potete convincere chiunque. Un incontro casuale si rivela più importante del previsto.

Vergine

Cari Vergine, le stelle parlano di concretezza. Giornata utile per chiudere un affare o sistemare una questione burocratica. L’amore è più dolce di quanto pensiate.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi regala fascino discreto, ma dentro di voi c’è ancora un piccolo dubbio. Non fate scelte affrettate: ascoltatevi. Buone notizie economiche in arrivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione alle stelle! Potreste essere irresistibili oggi, ma anche un po’ troppo intensi. Sul lavoro, l’intuito vi guida dritti al punto. Fidatevi delle vostre sensazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, viaggi e contatti con l’estero favoriti. Giornata dinamica, piena di stimoli. Chi è single potrebbe ricevere un invito inaspettato. Sorridete: le stelle vi osservano benevole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete il piede sull’acceleratore, ma Saturno chiede disciplina. Non tutto si risolve oggi, ma qualcosa si muove. Attenti a non trascurare la famiglia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), siete visionari: un’idea geniale vi attraversa la mente. Condividetela, può diventare qualcosa di concreto. In amore, più dialogo e meno fretta.

Pesci

Cari Pesci, giornata sognante ma produttiva. Le stelle parlano di creatività e intuizione. Chi lavora in ambito artistico o educativo riceverà una bella conferma.