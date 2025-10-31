Oroscopo Branko oggi, venerdì 31 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 ottobre2025:
Cari Ariete, giornata brillante, ma attenzione agli eccessi di entusiasmo. Marte vi dà fuoco sacro: ottimo per iniziare un progetto, meno per discutere con un superiore.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cuore batte forte per una persona speciale. Il lavoro vi premia, ma serve un piccolo passo indietro per evitare tensioni. Le stelle favoriscono la pazienza.
Cari Gemelli, Mercurio vi rende rapidi, ma anche distratti. Potreste dimenticare qualcosa d’importante: controllate due volte mail e appuntamenti. In amore, messaggi intriganti.
Cari Cancro, la Luna vi protegge: giornata di coccole, casa e affetti. Ottimo momento per chiarire vecchie incomprensioni. Il lavoro scorre tranquillo, senza scosse.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), siete al centro della scena, come sempre. La Luna vi accende il carisma e potete convincere chiunque. Un incontro casuale si rivela più importante del previsto.
Cari Vergine, le stelle parlano di concretezza. Giornata utile per chiudere un affare o sistemare una questione burocratica. L’amore è più dolce di quanto pensiate.
Cari Bilancia, Venere vi regala fascino discreto, ma dentro di voi c’è ancora un piccolo dubbio. Non fate scelte affrettate: ascoltatevi. Buone notizie economiche in arrivo.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione alle stelle! Potreste essere irresistibili oggi, ma anche un po’ troppo intensi. Sul lavoro, l’intuito vi guida dritti al punto. Fidatevi delle vostre sensazioni.
Cari Sagittario, viaggi e contatti con l’estero favoriti. Giornata dinamica, piena di stimoli. Chi è single potrebbe ricevere un invito inaspettato. Sorridete: le stelle vi osservano benevole.
Cari amici dei Capricorno, avete il piede sull’acceleratore, ma Saturno chiede disciplina. Non tutto si risolve oggi, ma qualcosa si muove. Attenti a non trascurare la famiglia.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), siete visionari: un’idea geniale vi attraversa la mente. Condividetela, può diventare qualcosa di concreto. In amore, più dialogo e meno fretta.
Cari Pesci, giornata sognante ma produttiva. Le stelle parlano di creatività e intuizione. Chi lavora in ambito artistico o educativo riceverà una bella conferma.