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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 31 marzo 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito. Nel lavoro valutate bene ogni passo: una decisione presa con calma può portarvi lontano. In amore, una parola gentile può fare più di un gesto impulsivo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma non monotona. Nel lavoro riuscite a migliorare una situazione concreta. In amore cercate sicurezza, ma anche emozione: non accontentatevi della routine.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti, ma attenzione a non cambiare idea troppo spesso. In amore è il momento di essere chiari e coerenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi invita all’introspezione. Nel lavoro mantenete la calma davanti a piccole tensioni. In amore le emozioni sono profonde: condividere rafforza i legami.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 31 marzo 2026), il Sole vi dona energia. Nel lavoro potete distinguervi, ma senza esagerare. In amore passione sì, ma anche comprensione reciproca.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a essere concreti. Nel lavoro portate a termine ciò che avete iniziato. In amore lasciate spazio a momenti più leggeri e spontanei.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro riuscite a gestire situazioni delicate. In amore un dialogo sincero può riportare armonia.

Scorpione 

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro siete strategici e attenti. In amore emozioni intense, ma anche bisogno di fiducia reciproca.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove prospettive. Nel lavoro idee interessanti da sviluppare. In amore spontaneità e sincerità sono fondamentali.

Capricorno  

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi e affidabili. Nel lavoro arrivano conferme. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 31 marzo 2026), Urano porta novità. Nel lavoro soluzioni originali. In amore chiarite ciò che provate: qualcuno aspetta una risposta.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica intuizione e sensibilità. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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