Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, quello che state attraversando è un periodo di popolarità a cui magari non siete abituati, il modo migliore per chiudere un mese tutto sommato positivo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete rispettati e ammirati per la vostra affidabilità e una coerenza, state portando avanti alla grande tutte le vostre cose e non potreste chiedere di meglio al momento!

Gemelli

Cari Gemelli, dovete riorganizzare le vostre priorità, questa sera può essere il momento migliore per farlo ma sarà inutile rimarcare su quello che poteva essere e non è stato!

Cancro

Cari Cancro, più passa il tempo e maggiore è la preoccupazione per non soddisfare le aspettative. Provate ad abbassare un po’ l’asticella, basterebbe poco per stare meglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 maggio 2024), avete un po’ di timori di tipo lavorativo. Provate a chiedere un chiarimento.

Vergine

Cari Vergine, vi riscoprirete superstiziosi e attenti alle scaramanzie, anche se magari non volete ammetterlo…

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di una vacanza, la desiderate come non mai e presto potrete organizzarla. Ci siete quasi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, almeno fino alla sera non prendete decisioni affrettate di cui potreste pentirvi!

Sagittario

Cari Sagittario, produttività sali e scendi in questo momento, difficile fare previsioni su come possano andare le cose perché dipende da ogni singola sfaccettatura!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete dire qualcosa a qualcuno ma siete preoccupati per come questa persona la potrebbe prendere, ancor di più se è più di una… prendete fiato e armatevi di coraggio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 maggio 2024), distrarsi è piacevole ma a volte vi sentite in colpa per aver trascurato alcune cose, voi che siete stakanovisti puri.

Pesci

Cari Pesci, state dimostrando grande capacità di adattamento, una dote che non tutti sapevano di avere ma che hanno “sfoderato” nei momenti più opportuni.