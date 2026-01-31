Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti rende più deciso. È il giorno giusto per fare una scelta rimandata. In amore meno impeto, più cuore. Sul lavoro una risposta attesa può arrivare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, senti il bisogno di protezione e certezze. La Luna favorisce la famiglia e i rapporti sinceri. In amore torna la fiducia. Giornata stabile.

Gemelli

Cari Gemelli, sei più comunicativo e brillante. In amore dialoghi chiarificatori. Bene i contatti, gli spostamenti, le trattative.

Cancro

Cari Cancro, emozioni più leggere. Ritrovi serenità dopo un momento intenso. In amore c’è più equilibrio. Sul lavoro piccolo passo avanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 31 gennaio 2026), il cielo ti sostiene. Energia in crescita. In amore torna la passione. Buon momento per metterti in luce senza esagerare.

Vergine

Cari Vergine, giornata concreta. Riesci a fare molto senza stress. In amore più semplicità. Le stelle premiano la pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo si fa più chiaro. Le incertezze si sciolgono lentamente. In amore senti di più ciò che vuoi davvero. Buona giornata per accordi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, resti intenso ma più controllato. In amore puoi recuperare un dialogo. Sul lavoro attenzione ai dettagli: fanno la differenza.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di futuro. Progetti, idee, sogni. In amore più ottimismo. Ottimo momento per pianificare qualcosa di nuovo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo positivo. Ti senti più sicuro. In amore gesti concreti valgono più delle parole. Bene il lavoro e le responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 31 gennaio 2026), più chiarezza. Le stelle ti aiutano a capire chi merita il tuo tempo. In amore meno distanza. Buone intuizioni pratiche.

Pesci

Cari Pesci, il cuore si calma. Emozioni dolci, protette. In amore senti di poter fidarti di più. Creatività e sensibilità in armonia.